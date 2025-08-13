Jorge Barrera en modo picante: le respondió a Perchman recordándole frase de Diego Aguirre

El ex presidente elogió la "clase y elegancia" con la que Aguirre manejó la situación, destacando que el entrenador se mantuvo en el ámbito futbolístico. Para reforzar su apoyo, Barrera reveló que le regaló a Aguirre una camiseta con el lema "Esto no es póker".

Confianza total en la dirección de Aguirre

Respecto a las decisiones tácticas del director técnico, Barrera demostró su total confianza. Cuando se le preguntó sobre una posible variante en el equipo, respondió de forma contundente: "Si yo me pusiera a opinar de táctica, técnica, funcionamiento del equipo y enfrente tengo a Diego Aguirre, es como hablar de la Iglesia Católica y tener al Papa de enfrente".

Barrera comentó que visitó a Aguirre en Los Aromos y lo encontró "contento" y "bien". Aseguró que, durante su encuentro, no hablaron de fútbol ni de alineaciones, sino de disfrutar el momento y el camino que están recorriendo.