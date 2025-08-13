Jorge Barrera en modo picante: le respondió a Perchman recordándole frase de Diego Aguirre

El ex presidente de Peñarol, Jorge Barrera, salió al cruce de las declaraciones del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y respaldó la postura del entrenador aurinegro Diego Aguirre.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Previo a estas declaraciones, Perchman había afirmado que tomó "súper bien" los dichos de Aguirre ("esto no es póker") luego del clásico. El vicepresidente de Nacional agregó: "Todavía no terminó la partida de póker. Falta dar vuelta alguna carta. Peñarol nos ganó muy bien, esta vez nos tocó a nosotros, pero veremos cómo termina todo".
Barrera se refirió directamente a esos comentarios. "Vi hoy las declaraciones del vicepresidente nacional, que volvió a decir que todavía no terminó la partida", señaló Barrera. "Se ve que no entendió que Diego le dijo que no es póker, así que no hay partida. Pero mejor no lo corrijamos, que siga pensando así".
El ex presidente elogió la "clase y elegancia" con la que Aguirre manejó la situación, destacando que el entrenador se mantuvo en el ámbito futbolístico. Para reforzar su apoyo, Barrera reveló que le regaló a Aguirre una camiseta con el lema "Esto no es póker".
Confianza total en la dirección de Aguirre
Respecto a las decisiones tácticas del director técnico, Barrera demostró su total confianza. Cuando se le preguntó sobre una posible variante en el equipo, respondió de forma contundente: "Si yo me pusiera a opinar de táctica, técnica, funcionamiento del equipo y enfrente tengo a Diego Aguirre, es como hablar de la Iglesia Católica y tener al Papa de enfrente".
Barrera comentó que visitó a Aguirre en Los Aromos y lo encontró "contento" y "bien". Aseguró que, durante su encuentro, no hablaron de fútbol ni de alineaciones, sino de disfrutar el momento y el camino que están recorriendo.