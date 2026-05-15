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Deportes Zalazar | Braga | Sporting Lisboa

pega el salto

Rodrigo Zalazar jugará en un gigante de Portugal en un traspaso récord

El mediocampista uruguayo, que se ilusiona con ser parte de la selección en el Mundial, pasará del SC Braga al Sporting en un traspaso de 30 millones de euros.

Rodrigo Zalazar jugará en el Sporting.

Rodrigo Zalazar jugará en el Sporting.

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Gracias a una gran temporada, Rodrigo Zalazar pegará el salto de cara a la segunda mitad del 2026. El mediocampista uruguayo, que se ilusiona con ser parte de la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial, dejará el SC Braga para jugar en el Sporting Lisboa en un traspaso récord.

Según informó en sus redes sociales el SC Braga, las negociaciones se dieron entre los clubes, cuyo traspaso se produjo en 30 millones de euros.

"El SC Braga agradece a Rodrigo Zalazar su compromiso y dedicación durante las tres temporadas de alto rendimiento que prestó sus servicios al Club", cerró la carta.

Con la camiseta del elenco rojiblanco, el mediocampista uruguayo disputó 126 partidos, marcando 39 goles, 27 asistencias y siendo pieza fundamental en el equipo.

Rodrigo Zalazar, que es parte de la prelista de Marcelo Bielsa para el Mundial, firmará contrato con el Sporting Lisboa de Portugal hasta junio de 2031 y con una cláusula de recisión de 80 millones de euros.

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