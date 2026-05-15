Gracias a una gran temporada, Rodrigo Zalazar pegará el salto de cara a la segunda mitad del 2026. El mediocampista uruguayo, que se ilusiona con ser parte de la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial, dejará el SC Braga para jugar en el Sporting Lisboa en un traspaso récord.
pega el salto
Rodrigo Zalazar jugará en un gigante de Portugal en un traspaso récord
El mediocampista uruguayo, que se ilusiona con ser parte de la selección en el Mundial, pasará del SC Braga al Sporting en un traspaso de 30 millones de euros.