Fan Fest 2026: Montevideo invita a vivir otra noche celeste

Tanto en el Espacio Modelo como en la explanada habrá foodtrucks y emprendimientos gastronómicos apoyados por la comuna, así como espacios especialmente acondicionados para que niños, jóvenes y coleccionistas puedan intercambiar figuritas del álbum del Mundial. La organización también dispondrá de dobles contenedores para la correcta clasificación de residuos reciclables y desechos mezclados, promoviendo prácticas sostenibles durante la celebración.

Desde la Intendencia destacan que las jornadas de la Fan Fest oficial constituyen una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad montevideana y uruguaya. La iniciativa busca promover la convivencia y reforzar el vínculo entre el fútbol y la vida cotidiana de la población, en momentos en que la ilusión mundialista vuelve a ocupar un lugar central.

Montevideo: Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo

La propuesta se enmarca además en la estrategia de posicionar a Montevideo como Capital Latinoamericana del Turismo Deportivo. Con la mirada puesta en el Mundial de 2030, la comuna impulsa distintas acciones vinculadas a la historia futbolística de la ciudad, sede de la primera Copa del Mundo.

En ese contexto, desde las redes de Descubrí Montevideo se pondrá en marcha la campaña participativa “Tu barrio vive el Mundial”, una convocatoria para que vecinas y vecinos compartan imágenes y experiencias relacionadas con el evento deportivo. Banderas, camisetas, murales, tambores, reuniones familiares, cábalas y cualquier manifestación del sentimiento celeste podrán formar parte de esta iniciativa.

Con actividades gratuitas e inclusivas, Montevideo volverá a teñirse de celeste para celebrar una pasión que atraviesa generaciones y que encuentra en el fútbol uno de sus principales símbolos de identidad colectiva.