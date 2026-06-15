Uruguay luchó pero igualó ante Arabia Saudita en el debut del Mundial

Sobre el minuto 30 nuevamente avisó Uruguay con un centro de Bentancur al segundo palo, Araujo la bajó de cabeza para que en la puerta del área apareciera Federico Viñas que conectó de cabeza obligando a una maravillosa intervención del golero árabe.

Pero la llegada más clara hasta el momento iba a ser de Arabia Saudita. Tras un tiro de equina y un quede defensivo, la pelota le quedó a un futbolista rival en la puerta del área chica, la bajó de pecho y sacó un derechazo brutal que obligó a Muslera a volar para sacar la pelota al córner.

Y esto iba a ser una muestra de lo que iba a venir. Otra vez desde un tiro de esquina ganaron en altura los árabes, atajó Muslera y en el rebote apareció Alamri para poner el partido 1 a 0 a favor de Arabia Saudita.

Tras el descanso y los cambios, la celeste salió al partido con otra intensidad llevando a que el partido se juegue en el campo árabe. En ese contexto, Uruguay tuvo una situación clarísima cuando Ugarte tomó la pelota fuera del área y sacó un derechazo que se estrelló en el palo.

Tanto insistió Uruguay que el empate llegó. Centro desde la izquierda de Sanabria, cabezazo de Viñas que atajó muy bien el golero árabe, pero en el rebote iba a aparecer Maximiliano Araújo para mandar la pelota al fondo de la red.

Los minutos finales fueron un monólogo celeste, dónde buscó por todos los caminos posibles el triunfo pero Mohammed Al Owais se transformó en héroe y figura del partido.

Uruguay

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (45' Juan Manuel Sanabria); Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (71' Nicolás de la Cruz), Federico Valverde, Maximiliano Araujo (81' Brian Rodríguez); Federico Viñas (90' Rodrigo Aguirre), Darwin Núñez (45' Agustín Canobbio).

DT: Marcelo Bielsa

Suplentes: Sergio Rochet, Santiago Mele, José María Giménez, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Rodrigo Aguirre.

No convocados: Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta

Arabia Saudita

Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid (90' Alaa Hejji), Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi (90' Ali Lajami); Salem Al Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Mohamed Kanno, Mohammed Abu Al-Shamat (81' Nawaf Boushal); Firas Al-Braikan (90' Abdullah Al-Hamdan), Musab Al-Juwayr (63' Nasser Aldawsari).

DT: Georgios Donis