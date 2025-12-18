Fase previa de Libertadores y Sudamericana: los clubes uruguayos conocieron sus rivales

Juventud de Las Piedras va a debutar en la Copa Libertadores, ingresando desde la fase 1 del torneo. Tras el sorteo, su rival para esta instancia será Universidad Católica de Ecuador. El pedrense será local en el primer encuentro, mientras que definirá la serie en Quito. El ganador de este encuentro, enfrentará a Guaraní de Paraguay en la siguiente fase.