Deportes

el camino marcado

Fase previa de Libertadores y Sudamericana: los clubes uruguayos conocieron sus rivales

Los clubes uruguayos conocieron quienes serán sus rivales en el camino para poder acceder a la fase de grupo tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Los uruguayos conocieron sus rivales en la Libertadores y Sudamericana. Foto: MC Torque
En la sede de Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque en Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de la fase previa tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Los representantes de Uruguay en estas instancias conocieron a sus rivales.

Juventud de Las Piedras va a debutar en la Copa Libertadores, ingresando desde la fase 1 del torneo. Tras el sorteo, su rival para esta instancia será Universidad Católica de Ecuador. El pedrense será local en el primer encuentro, mientras que definirá la serie en Quito. El ganador de este encuentro, enfrentará a Guaraní de Paraguay en la siguiente fase.

Por su parte, Liverpool comenzará la Libertadores en la fase 2 del torneo. Su rival en esta instancia será Independiente de Medellín de Colombia, serie que comenzará en Montevideo y se definirá en la ciudad colombiana.

Sudamericana

Este jueves también se llevó a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, tras la que dos equipos uruguayos ingresarán a la fase de grupos del torneo.

Montevideo City Torque será local ante Defensor Sporting, mientras que Boston River recibirá a Racing en la primera fase de la Sudamericana. En las próximas horas se conocerán los detalles de ambos encuentros.

Los ganadores de estos dos partidos, ingresarán a la fase de grupos que será sorteada en el mes de marzo.

