Fiscalía formalizó a futbolistas de River Plate y Defensor Sporting

Alonso aseguró que "las víctimas son los clubes" quienes no pudieron utilizar a estos futbolistas durante tres encuentro, y en el caso de Defensor Sporting, tampoco pudieron hacer de locales en su Estadio. “En las próximas semanas la Fiscalía va a manifestar si hay algún tipo de oposición o no, y en caso de que no, arribaremos a ese acuerdo reparatorio, se lo trasladaremos en audiencia a la señora juez, y si entiende que se cumple con los requisitos, hará lugar y extinguirá al delito", añadió.

Los incidentes entre Defensor Sporting y River Plate

Cuando el árbitro Javier Feres marcó el final del encuentro, en que Defensor Sporting derrotó 2 a 1 River Plate, Guerreo se tomó a golpes de puño con Alfonso, lo que derivó en una batalla campal entre futbolistas y funcionarios de ambos clubes. Todo lo vergonzoso del final, se trasladó a los vestuarios para que luego continuaran en la tribuna.

Esto derivó en que Fiscalía actuara de oficio, además que los clubes y los implicados fueron sancionados por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).