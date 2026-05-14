"Nacional no se explica, se siente": 127 años de gloria

Son 127 años de gloria, donde han pasado grandes jugadores, directivos, técnicos e hinchas.

Son 127 años, de risas, de alegrías y de llantos. Son 127 años donde Nacional marcó el rumbo del fútbol uruguayo defendiendo toda causa justa.

En pleno siglo XXI Nacional peleó y demostró que 60 eran más que 25, que los derechos de los jugadores debían de respetarse, que los que muestran una imagen por TV no son los dueños de nada. Se le hizo difícil, pero la historia del club merecía dar ese ejemplo por el cual luchó y salió triunfó. Pero también, en el inicio del siglo XX, Nacional demostró que no siempre hay que dar el brazo a torcer. Cuando nadie quiso ir a Argentina, Nacional representó al país y se trajo su primera victoria del exterior.

El patrimonio muchas veces se demuestra con poder, con dieron. pero el patrimonio de Nacional va más allá de todo eso. El patrimonio tricolor son Rosa Luna, Mario Benedetti, China Zorrilla, Eduardo Galeano entre tantos otros.

127 años que marcaron la historia

Hoy un barrio, una ciudad, un país celebra 127 años de historia propia, de defender tanto al equipo como la selección uruguaya a como de lugar. De respetar la historia del país recordando día a día a nuestro prócer José Artigas nombrado jefe de los orientales en la Quinta de la Paraguaya (hoy Gran Parque Central). Y todavía más, dándole la posibilidad a las mujeres de votar y participar hace muchísimos años de las decisiones del club.

Eso es Nacional, que hoy cumple 127 años. Tal vez no es su mejor momento, pero siempre llevando con orgullo sus colores, siempre respetando el escudo y representando de la mejor manera a un país.