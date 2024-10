Respecto a la habilitación de Darwin Núñez, manifestó que “no quiero meterme en el terreno legal, reglamentario y político; para eso, la Federación tiene otras personas. Fue sorpresa. Solo de pensar que Uruguay tenía cuatro en total suspendidos y que, casualidad, que el que tiene más fechas, ese fue al que se le sacaron las fechas. Raro. Raro. No entiendo estas cosas. No me gustan. Algo de esto conozco, porque hace muchos años que estoy en el fútbol”.