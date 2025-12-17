Frente Amplio expulsó a ediles salteños que votaron fideicomiso de Albisu

Durante la la votación se produjeron abucheos desde las barras. Los señalamientos más duros fueron contra la edila Analía Fernández, esposa del exintendente Andrés Lima.

Fueron expulsados

A última hora de la noche del martes, la departamental salteña del Frente Amplio emitió un duro comunicado en el que anunciaba la expulsión de los ediles que votaron el fideicomiso.

En el texto, la fuerza política informaba su intención de “elevar al tribunal de conducta política los antecedentes, solicitando la expulsión de nuestra fuerza política a los ediles Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez”.

Esta decisión fue adoptada “ante el no acatamiento” de dichos ediles “de lo resuelto en el plenario departamental como asunto político, luego de un proceso serio y responsable de análisis de la propuesta de endeudamiento por parte del ejecutivo departamental, por 60 millones de dólares, a pagar en 20 años”.

Asimismo, la departamental resolvió “elevar también los antecedentes de quienes estuvieron involucrados en impulsar la aprobación del endeudamiento”.

Finalmente, la misiva establece que “los ediles en cuestión no integran a partir de la fecha la bancada del Frente Amplio, y no representan a nuestra fuerza política en la Junta Departamental y en ningún otro ámbito”.