Caso Ojeda: FA espera nuevos informes y no cierra el tema

Hace dos semanas, el presidente del FA informó luego de una reunión de la Mesa Política que se habían solicitado informes a constitucionalistas para determinar si la solicitud en Fiscalía del reexamen de una causa por parte del senador era motivo de violación del artículo 124 de la Constitución de la República. La disposición constitucional establece que los legisladores no podrán “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”. La carta magna dispone que el incumplimiento de esto supondrá “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

Con posterioridad a esta instancia, la fuerza política recibió dos informes, uno de José Korzeniak y otro de Luis Fleitas, ambos constitucionalistas, que concluían que Ojeda cometió efectivamente una infracción. En ese escenario, según explicó el propio Pereira, la Mesa Política definió “habilitar” un “camino de diálogo con senadores para encontrar la mejor salida” para esta situación. Por lo pronto, adelantó que la fuerza política “no tiene la vocación de destituir por simple mayoría”.

Esperan nuevos informes

En la instancia de este martes, según informó la senadora Blanca Rodríguez, se decidió postergar el tratamiento de la situación de Ojeda hasta el levantamiento del receso parlamentario en febrero. “Seguimos esperando informes jurídicos, el tema no está cerrado para el Frente Amplio”, aseguró la legisladora. Asimismo, remarcó que “todos los informes” recibidos hasta el momento “coinciden en que hubo un apartamiento de la Constitución”.

“Él puede tener esa opinión y yo la respeto”, respondió Pereira al ser consultado si este era "un tema cerrado" como expresó Ojeda luego del informe favorable de la División Jurídica del Poder Legislativo.

El presidente del FA agregó que tras el levantamiento del receso se buscará llegar a “una posición acordada” entre la bancada de senadores y la fuerza política.