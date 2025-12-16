Silvera jugará en Nacional y Viera confirmó la continuidad del Diente López

El futbolista ya tiene la oferta arriba de la mesa, incluso ya le habrá llegado los papeles correspondientes. El técnico de Nacional Jadson Viera ya tuvo un par de charlas con el jugador y todo está encaminado. Solo resta que pase el 31 de diciembre para que oficialmente podamos decir que Maximiliano Silvera es nuevo jugador de Nacional.

El Diente sigue en Nacional

El técnico de Nacional Jadson Viera confirmó en las últimas horas que Nicolás el Diente López seguirá la próxima temporada en el tricolor. Hace unos días se había instalado la duda de si el goleador se quedaría o no en el equipo y ayer Viera despejó todas las dudas. Por su parte Gonzalo Carneiro, recibió dos sondeos fuertes de equipos del exterior. Sin embargo, el jugador está muy cómodo y quiere seguir en el campeón. Igualmente habrá que esperar unos días para saber si las ofertas le mueven el piso al delantero, que si bien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 tiene un cláusula de salida.

Otro que va a continuar es Nicolás "Ojito" Rodríguez. El lateral volante firmará otro año más de contrato a pedido del técnico.

Además, Nicolás Lodeiro también extenderá su vínculo. El sanducero que llegó a mitad de año a Nacional y aportó con su clase en varios partidos, firmará un contrato hasta diciembre del. 2026 con una importante mejora salarial. Recordemos que Lodeiro había firmado un contrato simbólico cuando llegó a mitad de año al club.