El puente que faltaba: Montevideo reabre un acceso fundamental y cambia la circulación

La calle Convenio recupera el doble sentido, se desactiva el semáforo provisorio instalado en la nueva apertura y se readecuan los tiempos semafóricos en Bv. Artigas y Uruguayana, así como en Uruguayana y 12 de Diciembre.

Cambios a tener en cuenta

Las autoridades recuerdan que quienes circulen hacia el centro por Uruguayana y quieran tomar Bv. Artigas hacia Agraciada deberán girar por la calle 12 de Diciembre, ya que queda prohibido el giro a la izquierda en Uruguayana y Bv. Artigas.

Con la reapertura total del puente, uno de los principales accesos a la capital vuelve a operar con normalidad, aliviando el tránsito y cerrando una etapa de desvíos que impactó en la movilidad diaria de miles de personas.

Un acceso estratégico vuelve a estar operativo

Luego de varios meses de trabajos, este viernes 12 de diciembre a las 14:30 quedó completamente habilitada la circulación sobre el puente de los accesos a Montevideo. La reapertura permite nuevamente el ingreso a la ciudad desde ruta 1 por Bulevar Artigas, uno de los puntos neurálgicos del tránsito metropolitano.

Las obras de reparación, iniciadas el 15 de agosto tras el impacto de un camión, permitieron reforzar la estructura del puente, mejorar su durabilidad y aumentar los niveles de seguridad y eficiencia para el tránsito vehicular.

Fin de desvíos y regreso a la normalidad

Durante el período de intervención, el tránsito particular proveniente del oeste debió ingresar por rambla Baltasar Brum y calles alternativas bajo el viaducto, mientras que otros accesos se redistribuyeron entre avenidas como Millán y Luis Batlle Berres. Con la reapertura, todas las medidas de mitigación quedan sin efecto y la circulación vuelve a su esquema habitual.

