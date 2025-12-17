Intersocial apoya iniciativa para gravar al 1% más rico y convoca a adherirse

La iniciativa del Pit-Cnt de gravar al 1% más rico para combatir la pobreza infantil sigue arriba de la mesa. En el marco del debate público sobre la propuesta, la Intersocial emitió un comunicado para apoyar la propuesta de la central sindical. En el texto se señala que en Uruguay “se vive una situación dramática, que hipoteca nuestro futuro y relega todas las posibilidades de construcción de una sociedad justa y equitativa”. “Esta situación dramática hace referencia a que en el momento actual uno de cada tres niños o niñas uruguayas nacen en hogares pobres, con dificultades para cubrir todas las necesidades vitales en los tres primeros años de vida”, se agrega. Por lo tanto, “estos años son fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo posterior, tanto físico como cognitivo de todas las personas”; además, “los daños y déficit que no se logran reparar en ese tiempo tienen consecuencias irreversibles para el resto de la vida”.