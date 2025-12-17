El Tribunal de Apelaciones de 1° Turno absolvió al militar retirado Alexis Grajales, quien fue condenado a 22 años de cárcel tras el asesinato de Hugo de los Santos en 1973. De los Santos fue militante del MLN y, tras la resolución judicial, la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad presentó un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia revoque la resolución de Apelaciones.
Justicia
Presentan recurso para revocar resolución de Tribunal que absuelve a militar condenado
