Presentan recurso para revocar resolución de Tribunal que absuelve a militar condenado

La defensa del acusado, a cargo de Mario San Cristóbal, argumentó que Grajales se había reintegrado el día en que asesinaron a De los Santos y no tenía conocimiento de su detención.

Brutales torturas

Con respecto a la muerte del militante, se especifica que fue sometido a brutales torturas que llevaron a su muerte. Precisamente, De los Santos murió por un edema pulmonar que fue condicionado por los golpes que recibió el cuerpo de la víctima, según el informe médico.

Durante la audiencia, Grajales vio las fotos del cadáver de De los Santos y acotó que “presentan a una persona con síntomas de haber recibido lesiones de carácter inhumano”.

El tribunal argumentó que no existen elementos que logren dar la “certeza racional” sobre la participación de De los Santos en los hechos. Las autoridades sí reconocieron que hay razones que dan la convicción para disponer el procesamiento pero no así la condena de 22 años.