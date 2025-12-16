Mutual reconoció a Forlán, Godin y Lugano como "Leyendas Celestes"

Destacó entre los valores, el esfuerzo, el respeto, la humildad, la solidaridad. "Es un reconocimiento a la pasión, la dedicación y al legado que han llevado adelante", sentenció Scotti.

Luego comenzó la entrega de plaquetas y anillos para más de cincuenta futbolistas entre los que destacaron Walter Gargano, Cristian "Cebolla" Rodríguez, Fabián Estoyanoff.

Sobre el cierre, la Mutual le entregó a modo homenaje, un anillo a José Leandro Andrada, quien supo ser campeón del Mundo con Uruguay en los años 1924, 1928 y 1930, siendo además "valor fundamental en los orígenes del fútbol uruguayo". El premio fue recibido por Julio Salorio de la Casa de la Cultura AfroUruguaya.

El reconocimiento a tres "Leyendas Celestes"

Un momento muy especial, fue cuando Diego Frolán, Diego Godín y Diego Lugano, subieron al escenario para recibir el reconocimiento como "Leyendas Celestes". Esto proviene de una iniciativa por parte de la AUF, en la que los hinchas de Uruguay votaron a los jugadores más destacados en la historia de la selección.

"La selección fue mi vida", sostuvo Godín quien contó que de los 20 años de carrera, fue parte de la selección en 18 de ellos. "Me marcó a nivel profesional pero también personal. Entregué siempre todo lo que pude en cuerpo y alma", agregó.

Por su parte, Forlán agradeció la distinción sostenido que era un "orgullo". "El cariño de la gente en todas partes del mundo es algo maravilloso y somos muy agradecidos por todo eso", agregó.

"Los tres compartimos tantas batallas y los momentos más intensos de nuestras vidas defendiendo a la celeste dentro y fuera de la cancha con lo que teníamos", sostuvo Lugano.