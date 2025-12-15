Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Gremio | Nacional | Olivera

Lio en puerta

Molestia en Gremio con Nacional por la situación de "Kike" Olivera: no descarta recurrir a FIFA

Algunas declaraciones de dirigentes de Nacional, fueron entendidas por el equipo brasilero como un intento de "presionar" para llegar a un acuerdo por Olivera.

Gremio y Nacional enfrentados 

 Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA
Gremio y Nacional continúan negociando la llegada de Cristian "Kike" Olivera al equipo albo. Sin embargo, las negociaciones que parecían culminadas, sufrieron un revés, que sumado a declaraciones de dirigentes uruguayos, despertaron el malestar en la dirigencia del equipo brasilero.

Según pudo saber Caras y Caretas, algunas declaraciones de los dirigentes de Nacional en la que afirmaban que el acuerdo estaba cerrado, no cayeron bien en Gremio que en estas horas analiza recurrir a la FIFA por la "presión" que le están ejerciendo para que el jugador firme con el club.

Cristian Olivera no sólo es pretendido por Nacional, sino que el Bahía de Brasil mostró interés en el futbolista uruguayo. Pese a esto, la prioridad para el jugador es llegar a filas tricolores y se espera que en los próximos días se logre un acuerdo entre los clubes.

