Gremio y Nacional continúan negociando la llegada de Cristian "Kike" Olivera al equipo albo. Sin embargo, las negociaciones que parecían culminadas, sufrieron un revés, que sumado a declaraciones de dirigentes uruguayos, despertaron el malestar en la dirigencia del equipo brasilero.
Lio en puerta
Molestia en Gremio con Nacional por la situación de "Kike" Olivera: no descarta recurrir a FIFA
Algunas declaraciones de dirigentes de Nacional, fueron entendidas por el equipo brasilero como un intento de "presionar" para llegar a un acuerdo por Olivera.