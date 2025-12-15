Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | Abel Hernández | Aguerre

Varias opciones

Peñarol apuesta fuerte por Aguerre y pretende los retornos de Medina y Batista

Abel Hernández cerca de Peñarol y los zaguero Valentín Gauthier de León y Lucas Monzón de Junior de Barranquilla están en el radar Aguirre.

Washington Aguerre es prioridad para Peñarol.

Washington Aguerre es prioridad para Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol trabaja desde hace días en la conformación del plantel para la temporada 2026. La salida de Maximiliano Silvera agitó la interna aurinegra y la dirigencia empieza a trabajar en los pedidos de Diego Aguirre para reforzar al plantel de cara a un año que comenzará con Supercopa Uruguaya, Torneo Apertura y Copa Libertadores. Un nombre por que el aurinegro apuesta fuerte para lograr su retorno es el golero Washington Aguerre.

La situación de Silvera se suma a la de Pedro Milans que se negó en todas las negociaciones del año a renovar contrato para irse con el pase en su poder el 31 de diciembre. En este caso, el club se adelantó y en octubre fichó al argentino Franco Escobar.

También terminan contrato el 31 de diciembre Brayan Cortés, Damián Suárez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Mathías De Ritis, Jaime Báez, David Terans, Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba.

De esos jugadores se pretende la renovación de Lucas Hernández.

Terans y Arezo están cedidos a préstamos por clubes brasileños, Fluminense y Gremio, respectivamente.

Terans está lesionado y se recupera de una rotura parcial de tendón de Aquiles. Se espera que en febrero pueda retornar a las canchas. El jugador quiere quedarse, pero dependerá de que se acuerde una nueva cesión con Fluminense.

Por Arezo, Peñarol tiene una opción de compra de US$ 4 millones por el 70% de la ficha.

Cortés volverá a Colo Colo y no se hará uso de la opción de compra. Suárez, Silva, De Ritis, Báez y Villalba quedarán libres. Por Báez, Aguirre todavía no le dejó en claro a la dirigencia si lo pretende renovar para 2026.

Aguerre en la mira

Washington Aguerre es el nombre apuntado por Aguirre para el arco mirasol. El golero tuvo un año irregular en Independiente Medellín pero este sábado voló en la final de ida de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. El miércoles es la revancha.

Ahí su contratista Gerardo Monge pondrá los números arriba de la mesa para que el DIM y Peñarol pujen por el pase. El contrato más jugoso y la cifra que más se acerque a la prima (o compra de un porcentaje de la ficha) que imponga el contratista, esa que Peñarol no quiso pagar en enero, hará que Aguerre siga en Colombia o vuelva a Peñarol. Esta vez, el aurinegro está dispuesto a poner un dinero más allá del contrato mensual que se le ofrezca al artiguense.

Abel cerca y dos zagueros en carpeta

El retorno de Abel Hernández está muy avanzado y puede concretarse en cuestión de horas. Su representante Pablo Bentancur le dio la prioridad a Peñarol.

Los posibles retornos de Alan Medina, Leonardo Sequeira y Facundo Batista también están arriba de la mesa.

En materia defensiva, Valentín Gauthier de León (Grupo Pachuca), ex Juventud, y Lucas Monzón, de Junior de Barranquilla, cedido por Racing, también están en el radar de Aguirre.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar