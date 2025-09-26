Con puntos de oro en juego se abre la novena del Clausura

- Parque Viera
- Leandro Lasso - Andrés Cunha (VAR)
Sábado 27 de setiembre
15:30 - Liverpool vs Boston River
- Estadio Belvedere
- Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)
18:00 - Cerro Largo vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Leodan González - Jonhatan Fuentes (VAR)
Domingo 28 de setiembre
13:30 - Danubio vs MC Torque
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)
16:00 - Juventud vs Nacional
- Estadio Centenario
- Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)
18:30 - Plaza Colonia vs River Plate
- Parque Prandi
- Esteban Ostojich - Santiago Motta (VAR)
21:00 - Miramar Misiones vs Defensor Sporting
- Parque Palermo
- Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)
Lunes 29 de setiembre
16:00 - Racing vs Progreso
- Parque Roberto
- Esteban Guerra - Javier Burgos (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 19
- Boston River - 18
- MC Torque - 17
- Nacional - 16
- Cerro Largo - 16
- Defensor Sporting - 15
- Liverpool - 12
- Danubio - 10
- Miramar Misiones - 10
- Progreso - 10
- Cerro - 10
- Racing - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
- Wanderers - 4
- River Plate - 2
- Plaza Colonia - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 68
- Peñarol - 62
- Juventud de Las Piedras - 54
- Defensor Sporting - 53
- Liverpool - 52
- Boston River - 47
- Racing - 46
- Cerro Largo - 40
- MC Torque - 39
- Danubio - 32
- Cerro - 32
- Progreso - 31
- Wanderers - 28
- Plaza Colonia - 28
- Miramar Misiones - 26
- River Plate - 17
Descenso: River Plate 0.851, Plaza Colonia 0.933, Miramar Misiones 0.985, Progreso 1.060, Cerro 1.060.