Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo | Peñarol

Noche de fútbol

Con puntos de oro en juego se abre la novena del Clausura

Wanderers recibirá a Cerro en el Parque Viera, partido con mucha importancia en la zona baja de la tabla. Nacional y Peñarol visitantes en el Centenario.

Comienza la novena fecha del Clausura.

 Foto: Tenfield
Esta noche, más precisamente a las 20:00, Wanderers estará recibiendo a Cerro en el Parque Viera, partido que dará inicio a la novena fecha del Torneo Clausura. Peñarol ante Cerro Largo y Nacional frente a Juventud de Las Piedras, serán visitantes en el Parque Viera.

Viernes 26 de setiembre

20:00 - Wanderers vs Cerro

  • Parque Viera
  • Leandro Lasso - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 27 de setiembre

15:30 - Liverpool vs Boston River

  • Estadio Belvedere
  • Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)

18:00 - Cerro Largo vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Leodan González - Jonhatan Fuentes (VAR)

Domingo 28 de setiembre

13:30 - Danubio vs MC Torque

  • Estadio Jardines Del Hipódromo
  • Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)

16:00 - Juventud vs Nacional

  • Estadio Centenario
  • Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)

18:30 - Plaza Colonia vs River Plate

  • Parque Prandi
  • Esteban Ostojich - Santiago Motta (VAR)

21:00 - Miramar Misiones vs Defensor Sporting

  • Parque Palermo
  • Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)

Lunes 29 de setiembre

16:00 - Racing vs Progreso

  • Parque Roberto
  • Esteban Guerra - Javier Burgos (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 19
  2. Boston River - 18
  3. MC Torque - 17
  4. Nacional - 16
  5. Cerro Largo - 16
  6. Defensor Sporting - 15
  7. Liverpool - 12
  8. Danubio - 10
  9. Miramar Misiones - 10
  10. Progreso - 10
  11. Cerro - 10
  12. Racing - 10
  13. Juventud de Las Piedras - 9
  14. Wanderers - 4
  15. River Plate - 2
  16. Plaza Colonia - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 68
  2. Peñarol - 62
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Defensor Sporting - 53
  5. Liverpool - 52
  6. Boston River - 47
  7. Racing - 46
  8. Cerro Largo - 40
  9. MC Torque - 39
  10. Danubio - 32
  11. Cerro - 32
  12. Progreso - 31
  13. Wanderers - 28
  14. Plaza Colonia - 28
  15. Miramar Misiones - 26
  16. River Plate - 17

Descenso: River Plate 0.851, Plaza Colonia 0.933, Miramar Misiones 0.985, Progreso 1.060, Cerro 1.060.

