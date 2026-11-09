"A la selección siempre hay que venir": el mensaje de Valverde en su regreso a Uruguay

Valverde pidió cambiar la energía después del Mundial

Uno de los temas centrales de sus declaraciones fue el momento que atraviesa Uruguay después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. El futbolista reconoció que el resultado dejó una profunda frustración dentro del plantel, pero planteó la necesidad de transformar esa experiencia en un punto de partida para mejorar.

Valverde contó que conversó con Forlán sobre la importancia de dejar atrás lo sucedido y recuperar un clima positivo dentro del equipo.

“Hay que cambiar todo esto; cambiar esa pisada de lo que pasó en el Mundial. Hay que meter buena energía y estar juntos como equipo, unidos como grupo, y aportar cada compañero desde donde nos toque”, señaló.

El volante también reconoció que el plantel tenía grandes expectativas para la Copa del Mundo y que la eliminación estuvo lejos de lo que esperaban los futbolistas y los hinchas uruguayos.

“Teníamos muchísima ilusión, como todos los uruguayos. Tristeza por cómo salió todo. Habíamos trabajado demasiado para que las cosas salieran mejor, pero no pudimos lograrlo”, manifestó.

En ese sentido, consideró que lo ocurrido debe servir como aprendizaje para los próximos compromisos: “Eso hay que utilizarlo para crecer como equipo y cada uno que le tocó vivir ese Mundial para que el próximo, o todos los partidos que vengan, hacerlo mejor”.

Qué dijo sobre las versiones de problemas con Marcelo Bielsa

Valverde también fue consultado por las versiones que circularon sobre un supuesto deterioro de la relación entre algunos futbolistas del plantel y Marcelo Bielsa durante el ciclo anterior.

El mediocampista evitó profundizar en la polémica, pero cuestionó parte de las informaciones que se difundieron públicamente y aseguró que algunas situaciones no ocurrieron como fueron relatadas.

“Se hablaron muchas cosas para afuera. Cuando las cosas no van bien a nivel de resultados, siempre se busca lo mínimo. Hay cosas que no pasaron”, afirmó.

Para el jugador del Real Madrid, el objetivo ahora debe ser mirar hacia adelante, fortalecer el funcionamiento colectivo y recuperar una dinámica positiva dentro de la selección.

También valoró lo realizado por sus compañeros durante la reciente gira asiática, en la que Uruguay enfrentó a Japón, Corea del Sur e India. Según sostuvo, observó buenos resultados, una propuesta futbolística interesante y señales de un ambiente más favorable dentro del grupo.

La lesión que todavía lo condiciona

El regreso de Valverde también genera atención por su estado físico. El futbolista explicó que continúa con molestias derivadas de la lesión que lo dejó afuera de la anterior convocatoria internacional.

“Tuve una lesión, seguí un par de partidos con molestias y sigo con molestias. No estoy al 100%, pero a la selección siempre hay que venir”, expresó.

De todos modos, remarcó que tenía muchas ganas de incorporarse al grupo y conocer de primera mano la metodología de trabajo de Forlán y su cuerpo técnico.

Su presencia será importante para una convocatoria que busca recuperar futbolistas de experiencia y consolidar una nueva etapa en la selección uruguaya.

Su nueva posición en el Real Madrid

Otro aspecto que despertó interés fue su actual función en el equipo español. Valverde viene desempeñándose como lateral derecho en el Real Madrid y fue consultado sobre cómo afronta esa nueva responsabilidad.

El uruguayo explicó que está dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo y que toma el cambio como un desafío personal.

“Me preparo donde el entrenador quiera que juegue. En este momento estoy jugando de lateral, entonces me preparo para hacer las cosas bien ahí y ser el mejor en mi posición”, sostuvo.

También dejó claro que está dispuesto a ocupar cualquier lugar que Forlán considere conveniente en la selección: “Si en la selección me toca jugar en otro lado, daré el máximo para que le vaya bien”.

Los próximos partidos de Uruguay

La selección uruguaya disputará dos encuentros amistosos durante la Fecha FIFA de noviembre. El primero será ante Argentina, el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El segundo compromiso será frente a República Dominicana, el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

La convocatoria definitiva presentada por Forlán está integrada por 28 futbolistas. Para Valverde, estos encuentros representarán la oportunidad de volver a jugar con la Celeste y comenzar a construir una nueva etapa bajo la conducción de un entrenador con quien comparte una historia futbolística previa.

Más allá de los resultados, sus primeras declaraciones dejaron un mensaje claro: recuperar la confianza, fortalecer la unión del plantel y dejar atrás la frustración del Mundial serán algunos de los principales desafíos de Uruguay en este nuevo ciclo.