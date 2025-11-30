Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Godín | relación |

Por la negativa

Godín rechazó la propuesta de Bielsa para sumarse al cuerpo técnico de la Selección

Diego Godín decidió no aceptar el rol que Marcelo Bielsa le ofreció para integrarse al cuerpo técnico de la Selección Uruguaya como nexo entre el entrenador y los futbolistas.

La propuesta había sido planteada días atrás durante una extensa reunión entre Bielsa y el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), instancia clave en la que se discutió la continuidad del entrenador tras un período marcado por resultados irregulares y tensiones internas.

La noticia fue adelantada este sábado por el periodista Sergio Gorzy, quien informó en la red social X que el excapitán celeste “agradeció, intercambió ideas, pero prefirió mantenerse al margen por ahora”.

Un puente para recomponer la relación interna

El técnico argentino consideró que sumar a Godín —referente indiscutido de la última generación celeste— podía servir para mejorar el vínculo y el flujo de comunicación entre el plantel y el cuerpo técnico, un aspecto que él mismo reconoció como deficitario.

Durante ese encuentro con los dirigentes, Bielsa explicó que parte del clima tenso vivido en los últimos meses respondía a la distancia generacional que percibe con algunos futbolistas, señalando que la presencia del histórico capitán podría contribuir a reforzar la cohesión interna y ofrecer un canal directo de diálogo.

Pese al respaldo institucional recibido y a la ratificación del proyecto rumbo al Mundial 2026, Godín optó por no sumarse en este momento, aunque la conversación con Bielsa transcurrió en términos cordiales.

¿Qué viene ahora?

La AUF evalúa otros ajustes en la estructura deportiva con el objetivo de acompañar el trabajo del entrenador y fortalecer el área de comunicación interna con los jugadores. En paralelo, Bielsa reorganiza su entorno de trabajo de cara al próximo ciclo de competencias clasificatorias.

Por ahora, la puerta para Godín no queda cerrada de manera definitiva, pero su decisión marca un nuevo capítulo en el intento de reencauzar la relación interna en la selección uruguaya después de meses de tensión.

