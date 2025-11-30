La propuesta había sido planteada días atrás durante una extensa reunión entre Bielsa y el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), instancia clave en la que se discutió la continuidad del entrenador tras un período marcado por resultados irregulares y tensiones internas.
Por la negativa
Godín rechazó la propuesta de Bielsa para sumarse al cuerpo técnico de la Selección
Diego Godín decidió no aceptar el rol que Marcelo Bielsa le ofreció para integrarse al cuerpo técnico de la Selección Uruguaya como nexo entre el entrenador y los futbolistas.