Godín rechazó la propuesta de Bielsa para sumarse al cuerpo técnico de la Selección

Durante ese encuentro con los dirigentes, Bielsa explicó que parte del clima tenso vivido en los últimos meses respondía a la distancia generacional que percibe con algunos futbolistas, señalando que la presencia del histórico capitán podría contribuir a reforzar la cohesión interna y ofrecer un canal directo de diálogo.

Pese al respaldo institucional recibido y a la ratificación del proyecto rumbo al Mundial 2026, Godín optó por no sumarse en este momento, aunque la conversación con Bielsa transcurrió en términos cordiales.

¿Qué viene ahora?

La AUF evalúa otros ajustes en la estructura deportiva con el objetivo de acompañar el trabajo del entrenador y fortalecer el área de comunicación interna con los jugadores. En paralelo, Bielsa reorganiza su entorno de trabajo de cara al próximo ciclo de competencias clasificatorias.

Por ahora, la puerta para Godín no queda cerrada de manera definitiva, pero su decisión marca un nuevo capítulo en el intento de reencauzar la relación interna en la selección uruguaya después de meses de tensión.