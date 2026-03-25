Peñarol mete cambios para una visita de riesgo ante Boston River

Los carboneros suman dos triunfos al hilo y quieren ir por el tercero. Para ello, el técnico cambia algunos nombres. Hará cuatro cambios, uno obligado por la expulsión de Maximiliano Olivera ante Cerro.

Al estar lesionados Diego Laxalt y Lucas Hernández, lo que se daría es que Kevin Rodríguez se meta por la banda derecha y Franco Escobar juegue por la izquierda a pierna cambiada.

Los otros cambios que realizará la Fiera son: Washington Aguerre por Sebastián Britos, Emanuel Gularte por Mauricio Lemos y Facundo Batista por Matías Arezo.

De esta forma el once que se proyecta es con: Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Franco Escobar; Roberto Fernández, Eric Remedi; Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Luis Miguel Angulo y Facundo Batista.

Boston viene de ganar

A su frente estará Boston River, un equipo al que llegó Ignacio Iturralde la fecha pasada con victoria ante Progreso y que busca repetir para salir de la parte baja de la tabla.

El Sastre suma cinco puntos de 21 posibles producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas tras un irregular desempeño que le costó el cargo a Israel Damonte.

El partido será arbitrado por Mathías De Armas, acompañado por Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro será Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

El probable equipo de Boston River sería con Antúnez en el arco, Acosta, Rivero, Martín González y Fernández; Barrios, Amado; Reyna, Suhr, Martínez y Alexander González.