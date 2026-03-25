Pronóstico: semana de transición con neblinas, ascenso térmico y probables tormentas

Inestabilidad y probables tormentas (Viernes 27 y Sábado 28)

El escenario cambia hacia el viernes. Inumet advierte por un aumento de la nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana, que se tornará en una probabilidad media/alta de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Por su parte, el observatorio MetSul destaca que, a pesar de la inestabilidad, la masa de aire frío que afectó la región se retira, permitiendo una "revancha" del aire cálido. Esto llevará las temperaturas máximas a los 26°C-27°C durante el fin de semana, incluso bajo condiciones de nubosidad.

Resumen del pronóstico extendido:

Viernes 27: Mínima 16°C / Máxima 25°C. Desmejorando con tormentas hacia la noche.

Sábado 28: Mínima 19°C / Máxima 26°C. Probabilidad media de precipitaciones.

Domingo 29: Mínima 20°C / Máxima 27°C. Cielo nuboso con lluvias aisladas.

Lunes 30: Se espera un pico de calor con máximas de hasta 30°C en el sur del país.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posible emisión de alertas meteorológicas por tormentas puntualmente intensas durante el viernes y sábado.