Uruguay atraviesa una semana de estabilidad meteorológica inicial que dará paso a un incremento de la humedad y la temperatura, culminando con una desestabilización del tiempo hacia el cierre de la semana. Según el último pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio MetSul y los modelos de Windguru, se espera un retorno de condiciones veraniegas antes de un nuevo desmejoramiento.
Inestabilidad
Pronóstico: semana de transición con neblinas, ascenso térmico y probables tormentas
El pronóstico indica que el aire cálido regresará a Uruguay a partir del jueves, trayendo inestabilidad y probables precipitaciones en todo el territorio.