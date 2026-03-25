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Inestabilidad

Pronóstico: semana de transición con neblinas, ascenso térmico y probables tormentas

El pronóstico indica que el aire cálido regresará a Uruguay a partir del jueves, trayendo inestabilidad y probables precipitaciones en todo el territorio.

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Uruguay atraviesa una semana de estabilidad meteorológica inicial que dará paso a un incremento de la humedad y la temperatura, culminando con una desestabilización del tiempo hacia el cierre de la semana. Según el último pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio MetSul y los modelos de Windguru, se espera un retorno de condiciones veraniegas antes de un nuevo desmejoramiento.

Estabilidad y ascenso térmico (Miércoles 25 y Jueves 26)

Para lo que resta de este miércoles 25, predomina un cielo claro y algo nuboso con temperaturas máximas que rondarán los 23°C en el área metropolitana y alcanzarán los 27°C en el noroeste. Se destaca la presencia de neblinas y bancos de niebla, fenómeno que se repetirá durante la mañana del jueves 26.

El jueves se consolidará el ascenso de temperatura con máximas de 25°C en el sur. Según los datos de Windguru, se prevé un incremento en la intensidad del viento del sector Este, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h (aprox. 27 nudos) en zonas costeras hacia la tarde y noche.

Inestabilidad y probables tormentas (Viernes 27 y Sábado 28)

El escenario cambia hacia el viernes. Inumet advierte por un aumento de la nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana, que se tornará en una probabilidad media/alta de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Por su parte, el observatorio MetSul destaca que, a pesar de la inestabilidad, la masa de aire frío que afectó la región se retira, permitiendo una "revancha" del aire cálido. Esto llevará las temperaturas máximas a los 26°C-27°C durante el fin de semana, incluso bajo condiciones de nubosidad.

Resumen del pronóstico extendido:

  • Viernes 27: Mínima 16°C / Máxima 25°C. Desmejorando con tormentas hacia la noche.

  • Sábado 28: Mínima 19°C / Máxima 26°C. Probabilidad media de precipitaciones.

  • Domingo 29: Mínima 20°C / Máxima 27°C. Cielo nuboso con lluvias aisladas.

  • Lunes 30: Se espera un pico de calor con máximas de hasta 30°C en el sur del país.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posible emisión de alertas meteorológicas por tormentas puntualmente intensas durante el viernes y sábado.

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