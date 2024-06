Goleada impresionante de Cerro que jugó con diez más de una hora

Para la segunda mitad el partido volvió a emparejarse, Cerro logró salir del asedio y atacar nuevamente. Tras una secuencia de llegadas tricolores, a los 84 minutos Petillo presionó muy bien la salida del golero visitante, que salió muy mal, y el futbolista que había ingresado minutos antes, se hizo con la pelota, eludió a Suárez y puso el segundo para Cerro. Apenas unos minutos más tarde, Nicolás González armó una jugada individual maravillosa para sentenciar el encuentro.

Cerro se llevó tres puntos de oro pensando en la Tabla Anual pero también en los promedios. En el caso de Nacional, la derrota es un duro revés en su posibilidad de acortarle puntos a Peñarol en el Campeonato Uruguayo.

Datos de Cerro 3-0 Nacional

Cerro: Darío Denis, Enrique Femia, Martín González, Pablo Lacoste, Mathías Abero, Martín Rabuñal, Alejo Macelli, Joshuan Berrios (75′ Nahuel Petillo), Santiago Ramírez (46′ Emiliano Álvarez), Rodrigo Marín (87′ Yonathan Gorgoroso) y Emiliano Villar (57′ Nicolás González). DT: Ignacio Pallas.

Nacional: Ignacio Suárez, Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez, Alexis Castro (71′ Christian Oliva), Lucas Sanabria (46′ Mauricio Pereyra), Antonio Galeano (71′ Guillermo López), Gastón González (57′ Diego Zabala), Gonzalo Carneiro y Rubén Bentancourt (46′ Federico Santander). DT: Álvaro Recoba.

Goles: 14′ Santiago Ramírez (C), 83′ Nicolás González (C), 87′ Nicolás González (C).

Amarillas: 64′ Federico Santander (N), 66′ Juan Izquierdo (N), 68′ Alexis Castro (N), 75′ Joshuan Berrios (C).

Expulsado: 28′ Mathías Abero (C).