Deportes Petit | Granada |

Se va cedido

Gonzalo Petit cambia de equipo pero seguirá en España

El delantero uruguayo de 19 años se convertirá en nuevo jugador del Granada, equipo que milita en la Segunda División de España.

Gonzalo Petit es nuevo jugador del Granada.

En una decisión entre el jugador y el Betis, el equipo verdiblanco resolvió cortar el préstamo de Petit con el Mirandés y cedérselo al Granada. De esta manera, el uruguayo cambia de equipo pero no de divisional ya que seguirá en la Segunda División de España.

Con la camiseta del Mirandés, Gonzalo Petit sumó un total de 946 minutos, los cuáles fueron distribuidos en 21 partidos. En total convirtió 5 goles y brindó una asistencia.

Gonzalo Petit llegó a Real Betis a mediados del 2025 proveniente de Nacional. La transferencia rondó los USD 9.000.000 por el 85% de la ficha. Tras evaluarlo en la pretemporada, el club decidió cederlo a préstamo para que el jugador de 18 años fuera tomando rodaje.

