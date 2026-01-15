Hacete socio para acceder a este contenido

Picante mensaje de Darias tras declaraciones de Perchman: "la diferencia es que no quise ir"

El vicepresidente de Nacional, reveló que se habían interesado por Darias, ante lo que el futbolista le salió al cruce en una cuenta de hinchas tricolores.

Picante ida y vuelta entre Darias y Perchman.
Este jueves, a través de la red social Instagram, se dio un picante ida y vuelta entre Eduardo Darias (futbolista de Peñarol), el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y una cuenta que es manejada por un grupo de hinchas tricolores.

En una entrevista brindada al programa Convocados de radio El Espectador Deportes, Flavio Perchman reveló que tenía a dos jugadores de Peñarol que "me gustaban mucho", Eduardo Darias y Maximiliano Silvera, quien terminó arribando al tricolor.

"En el caso de Eduardo estuvimos cerca a principios del año pasado de negociar con Deportivo Maldonado, pero Peñarol lo compró”, agregó.

Estas declaraciones tuvieron repercusión inmediata, y la cuenta de Instagram @tricomaniacos_1899 publicó una foto de Darias con una campera de Nacional junto a la cita textual de Perchman.

Pero esta publicación tuvo un mensaje inesperado, la del propio futbolista, quien escribió "la diferencia es que yo no quise ir! Tamos bien acá".

