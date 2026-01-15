Este jueves, a través de la red social Instagram, se dio un picante ida y vuelta entre Eduardo Darias (futbolista de Peñarol), el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y una cuenta que es manejada por un grupo de hinchas tricolores.
no se quiere mover
Picante mensaje de Darias tras declaraciones de Perchman: "la diferencia es que no quise ir"
El vicepresidente de Nacional, reveló que se habían interesado por Darias, ante lo que el futbolista le salió al cruce en una cuenta de hinchas tricolores.