Gustavo Tejera dirigirá el clásico: ¿Cuáles son sus antecedentes?

Los antecedentes de Gustavo Tejera en clásicos

Será el cuarto clásico en el que Gustavo Tejera esté al frente de un encuentro clásico; dos amistosos y dos partidos oficiales, dónde hubo dos triunfos por lados. Las victorias de Peñarol fueron en los encuentros amistoso, mientras que Nacional ganó los dos partidos oficiales.

La Copa Antel 2019 fue el primer encuentro clásico en el que estuvo Tejera al mando, partido que terminó con victoria de Peñarol por 2 a 0 con goles de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández. Dos años más tarde, en el Apertura de 2021, Nacional derrotó a Peñarol por 2 a 0 con tantos de Brian Ocampo y Camilo Cándido.

El tercer partido tuvo lugar por la Serie Rio de la Plata en enero de 2022 y terminó con victoria carbonera por la mínima con gol de Ramón Arias. El último partido dónde Tejera estuvo como árbitro principal, fue en la final del Campeonato Uruguayo 2025 dónde Nacional se coronó de manera agónica con un tanto de Ébere.