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Deportes Club Atlético Peñarol | Nacional |

será su quinto clásico

Gustavo Tejera dirigirá el clásico: ¿Cuáles son sus antecedentes?

Peñarol y Nacional estarán viéndose las caras este domingo a las 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo, con entradas agotadas.

Gustavo Tejera dirigirá Peñarol ante Nacional.

Gustavo Tejera dirigirá Peñarol ante Nacional.

 Dante Fernández / FocoUy
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Este domingo a las 15:30, y con entradas agotadas, Peñarol estará recibiendo en el Estadio Campeón del Siglo a Nacional. Este partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, tendrá terna mundialista que será encabezada por Gustavo Tejera.

El árbitro de 39 años, será asistido por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, mientras que en el VAR estará Leodán González. Estos fueron quienes representaron a Uruguay a nivel arbitral en el último Mundial, dónde Gustavo Tejera estuvo en dos partidos.

Peñarol y Nacional se verán las caras este domingo en el Estadio Campeón del Siglo, partido en el que únicamente habrá parciales carboneros que ya agotaron las entradas.

Los antecedentes de Gustavo Tejera en clásicos

Será el cuarto clásico en el que Gustavo Tejera esté al frente de un encuentro clásico; dos amistosos y dos partidos oficiales, dónde hubo dos triunfos por lados. Las victorias de Peñarol fueron en los encuentros amistoso, mientras que Nacional ganó los dos partidos oficiales.

La Copa Antel 2019 fue el primer encuentro clásico en el que estuvo Tejera al mando, partido que terminó con victoria de Peñarol por 2 a 0 con goles de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández. Dos años más tarde, en el Apertura de 2021, Nacional derrotó a Peñarol por 2 a 0 con tantos de Brian Ocampo y Camilo Cándido.

El tercer partido tuvo lugar por la Serie Rio de la Plata en enero de 2022 y terminó con victoria carbonera por la mínima con gol de Ramón Arias. El último partido dónde Tejera estuvo como árbitro principal, fue en la final del Campeonato Uruguayo 2025 dónde Nacional se coronó de manera agónica con un tanto de Ébere.

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