Puerto de Montevideo: buque ruso se hundió parcialmente y trabajan para que no termine bajo el agua

Las autoridades evalúan junto con el armador del pesquero las alternativas para estabilizar la embarcación y definir cómo continuará el operativo.

Derrame de combustible

El hundimiento parcial provocó además un derrame de combustible en la zona. Una empresa especializada fue convocada para recuperar el hidrocarburo.

Como parte del operativo se instalaron barreras de contención alrededor del buque, con el objetivo de limitar la expansión del combustible y facilitar su recuperación.

La Armada Nacional informó que no hubo personas lesionadas durante el incidente y difundió imágenes que muestran el estado actual del pesquero en el puerto de Montevideo.