Puerto de Montevideo: buque ruso se hundió parcialmente y trabajan para que no termine bajo el agua

El buque pesquero Alpha Cruz, de bandera rusa, comenzó a hundirse mientras realizaba un trasvase de combustible en el puerto de Montevideo. La embarcación quedó escorada y se desplegó un operativo para estabilizarla.
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El incidente ocurrió este martes de noche en el muelle 7 del puerto de Montevideo, donde el buque se encontraba amarrado. Por causas que aún se evalúan, el pesquero comenzó a perder estabilidad hasta quedar parcialmente hundido y volcado hacia uno de sus lados.
Ante la situación, personal del puerto, remolcadores, efectivos de la Prefectura y una empresa especializada en salvamento trabajan para mantener el buque a flote y avanzar en las tareas de rescate.
Las autoridades evalúan junto con el armador del pesquero las alternativas para estabilizar la embarcación y definir cómo continuará el operativo.
Derrame de combustible
El hundimiento parcial provocó además un derrame de combustible en la zona. Una empresa especializada fue convocada para recuperar el hidrocarburo.
Como parte del operativo se instalaron barreras de contención alrededor del buque, con el objetivo de limitar la expansión del combustible y facilitar su recuperación.
La Armada Nacional informó que no hubo personas lesionadas durante el incidente y difundió imágenes que muestran el estado actual del pesquero en el puerto de Montevideo.