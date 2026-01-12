Hincha colombiano de Millonarios baleado en trifulca con parciales de Nacional

Baleado en 8 de Octubre y Jaime Cibils

Según la información confirmada por el periodista Martín Charquero, el punto máximo de tensión se alcanzó en la intersección de la Avenida 8 de Octubre y Jaime Cibils. En ese lugar, simpatizantes de Nacional se enfrentaron a la parcialidad colombiana en una gresca que pasó de los insultos a las agresiones físicas y, finalmente, al uso de armas de fuego.