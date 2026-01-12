Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes hincha | Nacional | Millonarios

Graves incidentes

Hincha colombiano de Millonarios baleado en trifulca con parciales de Nacional

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Gran Parque Central, previo al partido que disputaron River Plate y Millonarios.

Hincha colombiano herido de bala

Lo que debía ser una fiesta del fútbol internacional en el Gran Parque Central derivó en una jornada de extrema violencia. Graves incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del estadio terminaron con un saldo de un herido de arma de fuego y una fuerte intervención policial.

Baleado en 8 de Octubre y Jaime Cibils

Según la información confirmada por el periodista Martín Charquero, el punto máximo de tensión se alcanzó en la intersección de la Avenida 8 de Octubre y Jaime Cibils. En ese lugar, simpatizantes de Nacional se enfrentaron a la parcialidad colombiana en una gresca que pasó de los insultos a las agresiones físicas y, finalmente, al uso de armas de fuego.

Como consecuencia del enfrentamiento, un ciudadano colombiano de 42 años resultó herido de un balazo en una de sus piernas. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pasteur. Según los reportes médicos iniciales, el hincha se encuentra fuera de peligro y bajo observación.

Intervención policial y amenazas armadas

La policía debió desplegar un operativo de emergencia que incluyó el uso de balas de goma para dispersar a los grupos de choque. La situación ya era crítica tras la viralización de imágenes en redes sociales donde se veía a miembros de la facción tricolor "Los pibes del Skey" exhibiendo armas de fuego y camisetas de Millonarios como trofeos de guerra bajo la consigna "que aprendan a saber".

