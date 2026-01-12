Lo que debía ser una fiesta del fútbol internacional en el Gran Parque Central derivó en una jornada de extrema violencia. Graves incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del estadio terminaron con un saldo de un herido de arma de fuego y una fuerte intervención policial.
Graves incidentes
Hincha colombiano de Millonarios baleado en trifulca con parciales de Nacional
El hecho ocurrió en las inmediaciones del Gran Parque Central, previo al partido que disputaron River Plate y Millonarios.