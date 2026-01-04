Maxi Silvera, delantero de 28 años, llega procedente de Peñarol tras dos temporadas y firmó contrato por tres años con el club tricolor. Luego de haber sido presentado el viernes a través de un video en las redes oficiales de la institución, brindó su primera conferencia de prensa como jugador de Nacional, en la que se mostró sereno y convencido de la decisión tomada.
Desde la otra vereda
Maxi Silvera inició su etapa en Nacional y dejó en claro su compromiso con la camiseta tricolor
Silvera comenzó este sábado su pretemporada con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, dando el primer paso formal en una nueva etapa de su carrera.