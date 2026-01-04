Maxi Silvera inició su etapa en Nacional y dejó en claro su compromiso con la camiseta tricolor

Silvera elogió la recepción del plantel y el ambiente que encontró en su arribo. “Me encontré con un grupo muy hermoso que me abrió los brazos. Sé la jerarquía de los delanteros que tiene el club, pero vengo a aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque”, expresó.

Además, valoró las instalaciones de Los Céspedes, a las que calificó como “muy lindas”, y remarcó que ve al club “ordenado”, algo que dijo no haberle sorprendido. Por último, evitó entrar en polémicas al ser consultado por declaraciones de Washington Aguerre, su excompañero en Peñarol: “Son opiniones de él. Cada uno es libre de opinar lo que siente y no tengo nada que decir sobre eso”.