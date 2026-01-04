Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Silvera | Nacional | hincha

Desde la otra vereda

Maxi Silvera inició su etapa en Nacional y dejó en claro su compromiso con la camiseta tricolor

Silvera comenzó este sábado su pretemporada con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, dando el primer paso formal en una nueva etapa de su carrera.

Maxi Silvera en la presentación

Por Redacción de Caras y Caretas

Maxi Silvera, delantero de 28 años, llega procedente de Peñarol tras dos temporadas y firmó contrato por tres años con el club tricolor. Luego de haber sido presentado el viernes a través de un video en las redes oficiales de la institución, brindó su primera conferencia de prensa como jugador de Nacional, en la que se mostró sereno y convencido de la decisión tomada.

“Siempre manejé todo con mucha tranquilidad. Cuando tomé la decisión lo hice con calma, estaba convencido. No le debo nada a nadie, en todos los clubes me brindé al máximo”, afirmó, destacando que su prioridad es “mirar por uno mismo y por la familia”.

"Todo el mundo sabe de que cuadro soy hincha"

El atacante también se refirió a lo que espera aportar dentro del campo de juego. “Me voy a entregar al máximo, como esta camiseta lo demanda. Voy a tratar de hacerle goles a todos los equipos, respetando al club y a la historia de esta camiseta”, aseguró. Sin estridencias, dejó entrever su sentimiento por Nacional: “Todo el mundo sabe de qué cuadro soy hincha. No me gusta andar diciéndolo, prefiero demostrarlo adentro de la cancha”.

Silvera elogió la recepción del plantel y el ambiente que encontró en su arribo. “Me encontré con un grupo muy hermoso que me abrió los brazos. Sé la jerarquía de los delanteros que tiene el club, pero vengo a aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque”, expresó.

Además, valoró las instalaciones de Los Céspedes, a las que calificó como “muy lindas”, y remarcó que ve al club “ordenado”, algo que dijo no haberle sorprendido. Por último, evitó entrar en polémicas al ser consultado por declaraciones de Washington Aguerre, su excompañero en Peñarol: “Son opiniones de él. Cada uno es libre de opinar lo que siente y no tengo nada que decir sobre eso”.

