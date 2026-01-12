Cuba desmiente contactos con EEUU y ratifica que el diálogo solo es posible bajo respeto a la soberanía

Díaz-Canel señaló que las dificultades económicas de la isla son consecuencia directa de "seis décadas de asfixia extrema" y criticó la Ley de Ajuste Cubano como un instrumento fallido. Asimismo, reiteró que Cuba mantiene su disposición a un diálogo serio, siempre que se base en el Derecho Internacional y la no injerencia, rechazando la autoridad moral de Washington para cuestionar el modelo político elegido por el pueblo cubano.