Cuba desmiente contactos con EEUU y ratifica que el diálogo solo es posible bajo respeto a la soberanía

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desmintió categóricamente las recientes afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre supuestas negociaciones entre ambos países. A través de sus canales oficiales, Díaz-Canel precisó que los únicos acercamientos actuales se limitan estrictamente al ámbito técnico migratorio.
El desmentido surge tras las declaraciones de Trump a bordo del Air Force One, donde aseguró que Washington mantenía contactos con la isla. Ante esto, el mandatario cubano fue enfático: no existe agenda política bilateral mientras persistan las amenazas y la política de bloqueo.
Díaz-Canel señaló que las dificultades económicas de la isla son consecuencia directa de "seis décadas de asfixia extrema" y criticó la Ley de Ajuste Cubano como un instrumento fallido. Asimismo, reiteró que Cuba mantiene su disposición a un diálogo serio, siempre que se base en el Derecho Internacional y la no injerencia, rechazando la autoridad moral de Washington para cuestionar el modelo político elegido por el pueblo cubano.