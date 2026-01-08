Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad mar | costa | playas

Manifestación en las playas

Cadenas humanas en la costa defendieron el mar uruguayo de las empresas petroleras

La convocatoria de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay y Amigos del Océano, surgió por la preocupación acerca de la contaminación que podría causar la exploración petrolera sísmica en el mar territorial uruguayo.

La gente formó cadenas a las orillas del mar para manifestarse en contra de las petroleras.

La gente formó cadenas a las orillas del mar para manifestarse en contra de las petroleras.

 El Zumbido
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En decenas de playas de la costa uruguaya, tanto del Río de la Plata como del Océano Atlántico, centenares de personas se tomaron de las manos en la tarde del pasado 6 de enero, formando largas cadenas humanas en defensa del mar y en contra de las empresas petroleras.

La manifestación sin precedentes fue en respuesta masiva a la convocatoria realizada por Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay y Amigos del Océano, a la que se sumaron integrantes de numerosas organizaciones, preocupadas por la contaminación que podría causar la exploración petrolera sísmica o mediante perforaciones en el mar territorial uruguayo.

Nos nucleamos para manifestar una vez más nuestra fuerza colectiva”, decía la convocatoria, que surgió ante la necesidad de la gente en distintos lugares del país de expresarse para frenar las prospecciones contratadas por ANCAP y autorizadas por el Ministerio de Ambiente.

Rápida respuesta de las organizaciones a la autorización del Ministerio de Ambiente

En ese sentido, la cartera de Ambiente dio a conocer el pasado 8 de diciembre la Autorización Ambiental Previa para la realización de prospección sísmica por las empresas de servicios petroleros Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS Exploration.

El 15 de diciembre, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay presentó al Ministerio de Ambiente 21.742 firmas de personas opuestas a la explotación y exploración de hidrocarburos en toda la costa Atlántica, y particularmente en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay. Estas firmas se agregaron a las más de 1.800 presentadas el 14 de noviembre en la Torre Ejecutiva por la organización Amigos del Océano, que reclamaba suspender de inmediato la prospección.

Medida cautelar y campañas de información

Conjuntamente, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay presentaron, el 19 de noviembre pasado, una medida cautelar de no innovar, para frenar la prospección sísmica en aguas oceánicas uruguayas, que está a consideración de la Justicia.

Asimismo, las organizaciones Mar libre de Petroleras, Amigos del Océano y Costa Viva Rocha están dando a conocer los riesgos y daños mediante campañas de información, eventos artísticos o reuniones con especialistas y tiene previsto aprovechar la temporada de playas para continuar informando y para recoger más firmas que serán entregadas en una nueva etapa.

FUENTE: El Zumbido

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar