Cadenas humanas en la costa defendieron el mar uruguayo de las empresas petroleras

Rápida respuesta de las organizaciones a la autorización del Ministerio de Ambiente

En ese sentido, la cartera de Ambiente dio a conocer el pasado 8 de diciembre la Autorización Ambiental Previa para la realización de prospección sísmica por las empresas de servicios petroleros Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS Exploration.

El 15 de diciembre, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay presentó al Ministerio de Ambiente 21.742 firmas de personas opuestas a la explotación y exploración de hidrocarburos en toda la costa Atlántica, y particularmente en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay. Estas firmas se agregaron a las más de 1.800 presentadas el 14 de noviembre en la Torre Ejecutiva por la organización Amigos del Océano, que reclamaba suspender de inmediato la prospección.

Medida cautelar y campañas de información

Conjuntamente, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay presentaron, el 19 de noviembre pasado, una medida cautelar de no innovar, para frenar la prospección sísmica en aguas oceánicas uruguayas, que está a consideración de la Justicia.

Asimismo, las organizaciones Mar libre de Petroleras, Amigos del Océano y Costa Viva Rocha están dando a conocer los riesgos y daños mediante campañas de información, eventos artísticos o reuniones con especialistas y tiene previsto aprovechar la temporada de playas para continuar informando y para recoger más firmas que serán entregadas en una nueva etapa.