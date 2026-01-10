Acuerdo comercial: ¿qué productos uruguayos tendrán acceso preferencial en Europa?

El gobierno de Yamandú Orsi afirmó que "toda la oferta exportable de Uruguay hacia la UE recibirá un acceso preferencial a ese mercado, lo que representará una ganancia significativa para los exportadores que actualmente dirigen parte de su producción a ese destino comercial".

"La reducción de aranceles para ingresar a la UE transcurrirá de forma diferenciada por productos: mientras el 70% de los aranceles desaparecerá al momento mismo de la entrada en vigor del acuerdo, otros productos se beneficiarán de una reducción progresiva de los aranceles en períodos de 4, 7 y un máximo de 10 años, lo que queda consignado en las denominadas 'canastas de desgravación'", agregaron desde el gobierno.

Eliminación de aranceles inmediatos

Según publicó El Observador con información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productos que tendrán una eliminación de aranceles inmediatos son los siguientes:

Pesca

Menudencias bovinas y ovinas

Grasas y despojos comestibles de la especie bovina

Manzanas frescas

Peras frescas

Cerezas frescas

Ciruelas frescas

Legumbres

Frutos secos y pasas de uva

Ciertos derivados del cuero

Agua mineral

Cervezas

Otras bebidas

Harina de soja

Maíz

Tops de lana peinada

Fertilizantes y fungicidas

Autopartes

Eliminación de aranceles progresiva

Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productos que tendrán una eliminación de aranceles progresiva son los siguientes:

Hortalizas

Carne equina

Plantas y tubérculos alimenticios

Cítricos

Arroz partido

Alimento para mascotas

Vinos

Aceites vegetales

Preparaciones alimenticias

Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en

base a frutas

Hortalizas en conserva

Tops, hilados y tejidos de lana

Concentrado de bebidas

Madera contrachapada

"Al acceso que se obtendrá con la eliminación de aranceles deben sumarse las concesiones otorgadas por la UE para los productos más sensibles, que coinciden con varios de los productos de interés exportador del Mercosur en general y de Uruguay en particular. Entre estos productos cabe destacar algunos como carne bovina, arroz, miel (de especial interés para Uruguay), así como azúcar, etanol y lácteos, entre otros", afirmaron en un documento Consolidación del acceso comercial de Uruguay al continente europeo.