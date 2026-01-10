Acuerdo comercial: ¿qué productos uruguayos tendrán acceso preferencial en Europa?

El gobierno de Yamandú Orsi afirmó que "toda la oferta exportable de Uruguay hacia la UE recibirá un acceso preferencial a ese mercado, lo que representará una ganancia significativa para los exportadores que actualmente dirigen parte de su producción a ese destino comercial".
"La reducción de aranceles para ingresar a la UE transcurrirá de forma diferenciada por productos: mientras el 70% de los aranceles desaparecerá al momento mismo de la entrada en vigor del acuerdo, otros productos se beneficiarán de una reducción progresiva de los aranceles en períodos de 4, 7 y un máximo de 10 años, lo que queda consignado en las denominadas 'canastas de desgravación'", agregaron desde el gobierno.
Eliminación de aranceles inmediatos
Según publicó El Observador con información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productos que tendrán una eliminación de aranceles inmediatos son los siguientes:
- Pesca
- Menudencias bovinas y ovinas
- Grasas y despojos comestibles de la especie bovina
- Manzanas frescas
- Peras frescas
- Cerezas frescas
- Ciruelas frescas
- Legumbres
- Frutos secos y pasas de uva
- Ciertos derivados del cuero
- Agua mineral
- Cervezas
- Otras bebidas
- Harina de soja
- Maíz
- Tops de lana peinada
- Fertilizantes y fungicidas
- Autopartes
Eliminación de aranceles progresiva
Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los productos que tendrán una eliminación de aranceles progresiva son los siguientes:
- Hortalizas
- Carne equina
- Plantas y tubérculos alimenticios
- Cítricos
- Arroz partido
- Alimento para mascotas
- Vinos
- Aceites vegetales
- Preparaciones alimenticias
- Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en
- base a frutas
- Hortalizas en conserva
- Tops, hilados y tejidos de lana
- Concentrado de bebidas
- Madera contrachapada
"Al acceso que se obtendrá con la eliminación de aranceles deben sumarse las concesiones otorgadas por la UE para los productos más sensibles, que coinciden con varios de los productos de interés exportador del Mercosur en general y de Uruguay en particular. Entre estos productos cabe destacar algunos como carne bovina, arroz, miel (de especial interés para Uruguay), así como azúcar, etanol y lácteos, entre otros", afirmaron en un documento Consolidación del acceso comercial de Uruguay al continente europeo.