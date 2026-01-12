Nacional: siguen esperando por Araújo y quiere ponerle el broche con Allala

Como la espera se hizo un poco larga y los días siguen corriendo, la dirigencia tricolor trabaja en otros nombres, salga o no Christian Oliva. El entrenador pretende otro volante y aparecen dos nombres: Martín Barrios y Martín Rabuñal.

Barrios un escalón arriba

Martin Rabuñal tiene 31 años y jugó en la última temporada en Liverpool. Es un volante de marca que además defendió a Defensor Sporting, Cerro, Rosario Central y La Luz.

Martin Barrios por su parte tiene 26 años y en 2025 jugó en Racing de Avellaneda. Surgido en Racing de Montevideo, paso por Albion, Liverpool para luego llegar a La Academia. También es volante y sus palmares son Campeón Uruguayo con Liverpool, campeón de la Supercopa con Liverpool, Campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa con Racing de Avellaneda. La realidad que no ha tenido muchos minutos en el equipo de Gustavo Costa y no va ser tenido muy en cuenta esta temporada. Así las cosas, Nacional espera la última palabra de Cesar Araujo. Se no se da, activaría alguna de las dos posibilidades.

Allala con ventaja

Nacional también busca un zaguero central y ahí cerraría el período de pases. El sábado quedó conformado qué Matías De Los Santos no seguirá en el club y ya firmó con Albion.

Al día de hoy Nacional tiene cuatro zagueros, los titulares Sebastián Coates y Julián Millán y los juveniles Paolo Calione y Tomás Viera. Sin embargo, el tricolor le apunta a contratar otro defensor de experiencia. Renzo Giampaoli, surgido en Boca y ex Defensor, firmó el fin de semana su renovación con Gimnasia y Esgrima La Plata. Pero el albo sigue teniendo a Gian Allala en carpeta y es quien corre con ventaja, ya que fue capitán y titular indiscutido de Boston River bajo la conducción de Jadson Viera. No será sencillo sacarlo de Liga de Quito, pero la posibilidad de que llegue al tricolor no está descartada.