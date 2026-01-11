Uruguay recibirá sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano

Fuerza Aérea

En paralelo a la recepción de los aviones, la Fuerza Aérea Uruguaya viene trabajando en la adecuación de infraestructura y en la preparación de personal técnico y operativo. La Base Aérea de Durazno aparece como uno de los ejes centrales de este proceso, en línea con la necesidad de asegurar que la llegada de las aeronaves se traduzca en una capacidad real y sostenida en el tiempo, y no solamente en un hito simbólico.

Durante la misma entrevista, Rodríguez amplió el alcance del plan de reequipamiento al señalar que, además de los Super Tucano, se encuentra en marcha la compra de radares y equipamiento adicional para la Fuerza Aérea, al tiempo que comienza a arribar material adquirido para el Ejército. “En ese sentido, va a ser un año importante”, subrayó.