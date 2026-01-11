La Fuerza Aérea de Uruguay se prepara para recibir sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano. Así lo confirmó el subsecretario del Ministerio de Defensa, Joel Rodríguez, quien aseguró que este año se comenzará a recibir los primeros aviones de ataque Embraer, una de las incorporaciones más relevantes pen materia militar para el país en las últimas décadas.
Vuela, vuela
Uruguay recibirá sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano
Lo dijo el subsecretario del Ministerio de Defensa, Joel Rodríguez, quien sealó que la entrega a Uruguay se realizará por parte de la empresa brasileña Embraer.