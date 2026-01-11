Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Vuela, vuela

Uruguay recibirá sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano

Lo dijo el subsecretario del Ministerio de Defensa, Joel Rodríguez, quien sealó que la entrega a Uruguay se realizará por parte de la empresa brasileña Embraer.

Uruguay recibirá sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano. Foto ilustrativa.

Por Redacción Caras y Caretas

La Fuerza Aérea de Uruguay se prepara para recibir sus primeros aviones de ataque A-29 Super Tucano. Así lo confirmó el subsecretario del Ministerio de Defensa, Joel Rodríguez, quien aseguró que este año se comenzará a recibir los primeros aviones de ataque Embraer, una de las incorporaciones más relevantes pen materia militar para el país en las últimas décadas.

Al ser consultado por el Portal Zona Militar, el jerarca señaló que este será el primer año completo con los planes “ya bien estructurados”, luego de atravesar todo el proceso de elaboración presupuestal. “Durante este año vamos a estar recibiendo aviones para la Fuerza Aérea, en particular los aviones Super Tucano —no en su totalidad, pero sí la mayoría—”, afirmó el funcionario, confirmando de esta manera el inicio efectivo del cronograma de entregas por parte de la empresa brasileña Embraer y proceso de incorporación del nuevo sistema de armas a la Fuerza Aérea.

¿Por qué necesitamos aviones?

La adquisición de los A-29 Super Tucano responde a la necesidad de recomponer capacidades críticas de la Fuerza Aérea Uruguaya, especialmente en lo vinculado a vigilancia del espacio aéreo, entrenamiento avanzado y ataque ligero. La llegada de estas aeronaves se inscribe en un contexto de obsolescencia progresiva de medios con décadas de servicio, como es el caso de los A-37 Dragonfly, cuya disponibilidad operativa se ha visto mermada en gran medida durante los últimos años.

Fuerza Aérea

En paralelo a la recepción de los aviones, la Fuerza Aérea Uruguaya viene trabajando en la adecuación de infraestructura y en la preparación de personal técnico y operativo. La Base Aérea de Durazno aparece como uno de los ejes centrales de este proceso, en línea con la necesidad de asegurar que la llegada de las aeronaves se traduzca en una capacidad real y sostenida en el tiempo, y no solamente en un hito simbólico.

Durante la misma entrevista, Rodríguez amplió el alcance del plan de reequipamiento al señalar que, además de los Super Tucano, se encuentra en marcha la compra de radares y equipamiento adicional para la Fuerza Aérea, al tiempo que comienza a arribar material adquirido para el Ejército. “En ese sentido, va a ser un año importante”, subrayó.

