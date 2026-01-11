Eduardo Brenta pidió investigar el vínculo entre Conexión Ganadera y la Fundación Sophia

El comentario del senador en la red social X provocó la respuesta de Francisco Faig quien aclaró: "Yo no afirmo que hay lavado. Digo sí que hay un vínculo tremendamente grave, tal como se expresa en el papel de Marcela Carrasco".

Fraig se refiere a la actuación de Marcela Carrasco, hija del fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, como exdirectora ejecutiva de la Fundación Sophia, sugiriendo que la estructura institucional de la Iglesia pudo ser usada para el ingreso de fondos no declarados.

"Yo tampoco lo afirmo , pero creo que hay que investigarlo", respondió Brenta cerrando el intercambio.

Las sospechas irritaron a Daniel Sturla

Ante la sospecha planteada por Faig, el Cardenal Daniel Sturla realizó un fuerte descargo y escribió en su cuenta de X un texto en el que desmiente categóricamente que la Iglesia Católica o la Fundación Sophia hayan participado en maniobras de lavado de dinero vinculadas al caso "Conexión Ganadera".

"Niego rotundamente que la Fundación haya sido utilizada como un mecanismo de lavado de activos. Acusaciones de ese tenor, basadas en prejuicios y suposiciones, provocan un enorme daño", sentenció el Cardenal.

El vínculo de la fundación y Conexión Ganadera

Francisco Faig, por su parte, consideró que el vínculo con la Iglesia Católica a través de la Fundación Sophia es "tremendamente grave, sin contar,los vínculos de sede religiosa de Florida que, si la investigación fuera en serio, debería haber llamado a responsabilidad penal al cura colombiano de esa parroquia - y a sus superiores en la jerarquía", señaló.

"¿Es cierto o no es cierto que existe un amplio tiempo en el que Marcela Carrasco fue A LA VEZ activa partícipe en la ayuda a la estafa de Conexión Ganadera, según varios documentos de los que dispone la justicia, y jerarca de la fundación SOPHIA?", preguntó en X.

Y concluyó: "En febrero esta Marcela Carrasco y sus hermanos irán a declarar: ojalá queden adentro, porque participaron activamente en esconder bienes que sabían se estaban escondiendo cuando estaba cayendo la estafa de papá y mamá. Al final, ¿qué ganaron con tanta miseria humana? ...".