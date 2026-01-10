Peñarol pierde un jugador importante que seguirá su carrera en el exterior

Cuando Diego Aguirre terminaba la semana con una sonrisa por las nuevas incorporaciones, en las últimas horas Peñarol sufrió una baja de un jugador que más allá de momentos buenos o malos, dejó su huella en el carbonero.
Mientras las altas son las que se roban toda la atención ya sea por las que ya se confirmaron y también por las que aún no, el rubro bajas tuvo novedades en las últimas horas en Peñarol porque Javier Méndez deja el club y ya tiene nuevo destino.
El zaguero de 31 años que había llegado a la institución mirasol de cara a la temporada 2024 como volante central a pedido expreso de Diego Aguirre, continuará su carrera en Colo Colo de Chile, equipo con el que firmará contrato por dos temporadas.
Según se supo, Diego Aguirre no se opuso en ningún momento, cree que es bueno que salga y cambie un poco de aire.
Por otra parte, el entrenador también fue claro al respecto de la posible salida de Méndez que se terminó concretando este viernes y pidió que si se iba este futbolista, viniera otro.
El club ya tiene encaminada la llegada de un zaguero central para reforzar el plantel, tal como se había informado en su momento
Pueden ser dos zagueros
Ahora, ante la partida de Javier Méndez, la llegada de un nuevo defensor está asegurada y en Peñarol no descartan que el entrenador pida la llegada de un zaguero más.
Cabe recordar que en esa zona el plantel actualmente tiene a Nahuel Herrera —está en el mercado y hay sondeos aunque no ofertas formales ni concretas—, Emanuel Gularte con contrato hasta junio de 2026, Rodrigo Alvez, Matías González, Andrés Madruga y Santiago Benítez.
Estos tres últimos regresaron de sus respectivos préstamos y están siendo observados por Diego Aguirre, aunque en el caso de Matías González, el entrenador ya le comunicó que lo tiene en los planes.