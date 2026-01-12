Ante la salida de Méndez, Peñarol sorprendió con la llegada de un zaguero del exterior

El defensor central de 1,89 de estatura se formó en Progreso, club con el que debutó en Primera División en la temporada 2019/20. Se mantuvo en el equipo gaucho hasta 2021, cuando pasó a filas de Danubio.

En el equipo franjeado militó durante tres temporadas, con un registro de un gol en 75 partidos disputados, y en julio de 2024 fue transferido a Defensa y Justicia, club en el que jugó 11 encuentros en 2024 y 30 en 2025. Fue titular en 14 de los 16 partidos del Clausura 2025 en Defensa y Justicia, suplente en uno y se perdió otro.

El flamante zaguero mirasol, quien llegará a Uruguay en el correr de la semana, se suma a su excompañero argentino Gastón Togni en la lista de altas del plantel que dirige Diego Aguirre, que ya tiene siete caras nuevas.

Entre las incorporaciones también están el lateral argentino Franco Escobar (Houston Dynamo, Estados Unidos), los arqueros Washington Aguerre (DIM, Colombia) y Sebastián Britos (Universitario, Perú), y los delanteros Abel Hernández (Liverpool) y Facundo Batista (Atlético Nacional, Colombia).

Se complicó la llegada de Ruiz

La llegada del extremo Javier Ruiz a Peñarol se complicó en las últimas horas. Cuando el mirasol preparaba una oferta por 1.000.000 de dólares para comprarle una buena parte del pase a Independiente, la dirigencia del Rojo solicita 1.500.000 dólares por el 50% del pase, y desde el aurinegro creen que es una suma elevada.

En paralelo, la posibilidad de que llegue Nicolás Vallejo sigue en pie. El futbolista continúa en León de México pero en días se puede destrabar la situación. Además, otro extremo que interesa al técnico Diego Aguirre es Esteban Da Silva. Racing de Sayago pide 500.000 dólares por un porcentaje de la ficha y desde Peñarol que negociando, pueden hacer una erogación económica menor a esa cifra e incorporarlo para esta temporada.