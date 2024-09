Pero la alegría chilena duró poco y, cinco minutos después, Miguel Terceros anotó el 2-1 con que finalmente los bolivianos se impusieron en Santiago.

La derrota chilena marcó varios hitos para Bolivia, que no ganaba de visita en unas clasificatorias hace 31 años, no marcaba dos goles en un partido oficial en Chile hace 22 años y hace casi un siglo que no ganaba en suelo nacional.

Las eliminatorias sudamericanas se juegan a dos rondas todos contra todos en períodos de doble jornada.

Seis selecciones clasifican en forma directa al Mundial que organizarán en EEUU, México y Canadá en 2026.

Un séptimo equipo jugará el repechaje que por primera vez será un torneo de cuatro equipos de distintos continentes con dos semifinales y dos finales.

La próxima doble fecha será en octubre, entre el 10 y el 15.