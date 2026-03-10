Un hecho sin precedentes se terminó de concretar este lunes, cuando al cabo de la disputa de la quinta fecha, son seis los equipos que lideran el Torneo Apertura. Racing, Deportivo Maldonado, MC Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool tienen 10 unidades y están en lo más alto.
el campeonato más parejo del mundo
Histórico: seis equipos lideran el Apertura al cabo de la quinta fecha
