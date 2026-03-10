Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Apertura | Central Español | Peñarol

el campeonato más parejo del mundo

Histórico: seis equipos lideran el Apertura al cabo de la quinta fecha

Racing, Deportivo Maldonado, MC Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool tienen 10 unidades y son líderes del Torneo Apertura.

Deportivo Maldonado, uno de los líderes del Apertura.

 Liga AUF Uruguaya
Un hecho sin precedentes se terminó de concretar este lunes, cuando al cabo de la disputa de la quinta fecha, son seis los equipos que lideran el Torneo Apertura. Racing, Deportivo Maldonado, MC Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool tienen 10 unidades y están en lo más alto.

Es la primera vez en la historia del Torneo Apertura, que con quince puntos en juego sean seis los equipos líderes del campeonato, marcando una clara paridad en el comienzo del Campeonato Uruguayo 2026.

El final de la quinta etapa registró las victorias de MC Torque y Liverpool ante Cerro Largo y Boston River, ambos por la mínima diferencia, resultado que los catapultó a lo más alto del primer torneo corto del año.

Además, en lo que respecta a la zona baja de la tabla, Wanderers es el más comprometido con el descenso, seguido por Progreso y Albion que igualaron en el partido entre ellos. Quien mira de reojo esta tabla es Cerro que cayó ante Racing en la hora.

Resultados

  • Wanderers 0-0 Deportivo Maldonado
  • Progreso 2-2 Albion
  • Peñarol 1-1 Danubio
  • Racing 1-0 Cerro
  • Juventud 3-1 Nacional
  • Defensor Sporting 0-0 Central Español
  • Cerro Largo 0-1 MC Torque
  • Boston River 0-1 Liverpool

Posiciones Apertura

  1. Racing - 10
  2. Deportivo Maldonado - 10
  3. MC Torque - 10
  4. Central Español - 10
  5. Peñarol - 10
  6. Liverpool - 10
  7. Defensor Sporting - 8
  8. Danubio - 8
  9. Wanderers - 8
  10. Nacional - 7
  11. Albion - 5
  12. Juventud de Las Piedras - 4
  13. Cerro Largo - 3
  14. Boston River - 2
  15. Cerro - 2
  16. Progreso - 2

