Emiliano Lasa obtuvo medalla de oro en el Campeonato Panamericano de atletismo

El atleta uruguayo Emiliano Lasa se consagró campeón del salto largo en el Campeonato Panamericano de atletismo disputado en Medellín, Colombia, tras alcanzar una marca de 7,99 metros, su mejor registro de la temporada. Con este resultado, el deportista de 36 años se quedó con la medalla de oro y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.