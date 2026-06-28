El atleta uruguayo Emiliano Lasa se consagró campeón del salto largo en el Campeonato Panamericano de atletismo disputado en Medellín, Colombia, tras alcanzar una marca de 7,99 metros, su mejor registro de la temporada. Con este resultado, el deportista de 36 años se quedó con la medalla de oro y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Orgullo Nacional
Emiliano Lasa obtuvo medalla de oro en el Campeonato Panamericano de atletismo
El deportista Emiliano Lasa se quedó con el oro en una competencia que reunió a más de 700 atletas de 30 países de todo el mundo.