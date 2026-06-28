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Deportes

Orgullo Nacional

Emiliano Lasa obtuvo medalla de oro en el Campeonato Panamericano de atletismo

El deportista Emiliano Lasa se quedó con el oro en una competencia que reunió a más de 700 atletas de 30 países de todo el mundo.

Emiliano Lasa medalla de oro en la Competencia Panamericana de atletismo.&nbsp;

Emiliano Lasa medalla de oro en la Competencia Panamericana de atletismo. 
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El atleta uruguayo Emiliano Lasa se consagró campeón del salto largo en el Campeonato Panamericano de atletismo disputado en Medellín, Colombia, tras alcanzar una marca de 7,99 metros, su mejor registro de la temporada. Con este resultado, el deportista de 36 años se quedó con la medalla de oro y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Victoria contundente

Durante la competencia, Lasa registró una serie de saltos consistentes (7,62, 5,24, 7,61 y 7,67 metros) que le permitieron sostener el liderazgo hasta quedarse con el primer puesto en una prueba que reunió a más de 700 atletas de cerca de 30 países.

El uruguayo llegaba a Medellín tras obtener la medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano disputado en Lima y un tercer puesto en una etapa del World Continental Tour en Lituania, consolidando así una temporada de alto nivel.

La delegación celeste en Colombia está encabezada por el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, Iván García, e integrada también por Déborah Rodríguez (800 metros), Lorena Aires (salto alto), Gonzalo Gervasini (1.500 metros), Adrián Nicolari (100 y 200 metros) y Matías González (800 metros).

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