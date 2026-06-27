Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Croacia | Ghana | Mundial 2026

Grupo L

Inglaterra, Croacia y Ghana clasifican a dieciseisavos de final, Panamá se despide con las manos vacías

Inglaterra confirmó su favoritismo al quedarse con el primer puesto del grupo L tras vencer a Panamá, mientras que Croacia aseguró el segundo lugar al derrotar a Ghana.

Harry Kane le dio el triunfo a Inglaterra. Croacia le ganó 2 a 1 a Ghana.

Harry Kane le dio el triunfo a Inglaterra. Croacia le ganó 2 a 1 a Ghana.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Inglaterra, Croacia y Ghana clasificaron a los dieciseisavos de final en la definición del grupo L del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los ingleses ganaron el grupo despidiendo 2-0 a Panamá y Croacia venció 2-1 a los ghaneses.

Los estadios Met Life Stadium de Nueva York y el Lincoln Financial Field de Philadelphia fueron las sedes de la definición del grupo L del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, el antepenúltimo de los 12 grupos que faltaba por definir.

Inglaterra venció a Panamá

En el primero de los estadios, un Panamá que ya no se jugaba nada más que la oportunidad de irse a casa con su primer punto o triunfo mundialista después de cinco partidos perdidos se enfrentaba a una Inglaterra ya matemáticamente clasificada, así fuera como una de las mejores terceras, pero que buscaba amarrar el primer lugar del grupo.

Aunque los panameños de hoy mostraron una mucho mejor cara contra los ingleses que en Rusia 2018, cuando les infligieron una goleada de 6-1, igual los británicos se impusieron 2-0 gracias a cinco minutos extraordinarios. on 7 puntos y asegurar un cruce contra algún tercero por definir el mJude Bellingham puso en ventaja a los ingleses tras capitalizar un pase de Bukayo Saka al minuto 62, y cinco minutos después Harry Kane aumentó la cuenta de cabeza.

En Philadelphia jugaron una Croacia que necesitaba un punto para clasificar aunque sea como una de las mejores terceras contra una Ghana que ya llegaba matemáticamente clasificada por cómo se habían resuelto los grupos; y el equipo balcánico derrotó a las Estrellas Negras 2-1.

Ghana tercero

Con el triunfo, Croacia alcaznó el segundo lugarcon 6 puntos y dejó a Ghana en el tercer lugar con los 4 hechos ante Panamá e Inglaterra. De este modo, Croacia jugará contra el sublíder entre Colombia, Portugal o en menor medida República Democrática del Congo a las 5 pm del 2 de julio en el BMO Field de Toronto, y Ghana enfrentará al ganador entre Portugal y Colombia a las 7:30 pm del 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Temas

Te puede interesar