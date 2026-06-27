Inglaterra, Croacia y Ghana clasifican a dieciseisavos de final, Panamá se despide con las manos vacías

Aunque los panameños de hoy mostraron una mucho mejor cara contra los ingleses que en Rusia 2018, cuando les infligieron una goleada de 6-1, igual los británicos se impusieron 2-0 gracias a cinco minutos extraordinarios. on 7 puntos y asegurar un cruce contra algún tercero por definir el mJude Bellingham puso en ventaja a los ingleses tras capitalizar un pase de Bukayo Saka al minuto 62, y cinco minutos después Harry Kane aumentó la cuenta de cabeza.

En Philadelphia jugaron una Croacia que necesitaba un punto para clasificar aunque sea como una de las mejores terceras contra una Ghana que ya llegaba matemáticamente clasificada por cómo se habían resuelto los grupos; y el equipo balcánico derrotó a las Estrellas Negras 2-1.

Ghana tercero

Con el triunfo, Croacia alcaznó el segundo lugarcon 6 puntos y dejó a Ghana en el tercer lugar con los 4 hechos ante Panamá e Inglaterra. De este modo, Croacia jugará contra el sublíder entre Colombia, Portugal o en menor medida República Democrática del Congo a las 5 pm del 2 de julio en el BMO Field de Toronto, y Ghana enfrentará al ganador entre Portugal y Colombia a las 7:30 pm del 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.