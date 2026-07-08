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Argentina | Mundial 2026 |

Violencia

Tensión y acusaciones de racismo y violencia empañan el avance de Argentina en el Mundial

Botellas, insultos y banderas de Israel como provocación: los aficionados argentinos fueron denunciados por la hinchada de Egipto y Cabo Verde por violencia.

Tensión y acusaciones de racismo y violencia empañan el avance de Argentina en el Mundial.

Tensión y acusaciones de racismo y violencia empañan el avance de Argentina en el Mundial.
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El camino de Argentina hacia los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 ha quedado empañado por serias acusaciones de violencia y racismo, provenientes de los aficionados de Egipto y Cabo Verde, quienes denunciaron haber sido agredidos por los seguidores albicelestes durante los partidos de eliminación directa.

El primero de los episodios ocurrió en Miami, tras la ajustada victoria argentina sobre Cabo Verde. Aficionados del equipo africano afirmaron que, con cada gol que marcaban, los hinchas argentinos les lanzaban botellas de cerveza. "Éramos un grupo mucho más pequeño y nos atacaban constantemente", declaró un seguidor caboverdiano que pidió permanecer en el anonimato.

Tensión en octavos de final

La situación se repitió y escaló en el partido de octavos de final en Atlanta, donde Egipto llegó a ganar 2-0 antes de que Argentina remontara en los minutos finales. Imágenes captadas por espectadores muestran a los fanáticos argentinos arrojando cerveza a los seguidores egipcios tras el empate, en una clara provocación. "Cuando marcamos nosotros, no les hicimos nada. Después de que ellos marcaron, empezaron a atacarnos", relataba la persona que filmaba el incidente.

A la agresión física se sumó un gesto de fuerte carga política. Diversos vídeos y fotos captaron a aficionados argentinos ondeando la bandera de Israel frente al cuerpo técnico egipcio al finalizar el encuentro.

Esta acción fue interpretada como una provocación directa, ya que el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, ha sido un firme y público defensor de la causa palestina. Hassan, quien días antes había izado la bandera de Palestina tras la victoria sobre Australia, declaró que "quien no siente compasión por el pueblo palestino no es humano".

La FIFA ante las denuncias

Estos hechos han puesto bajo escrutinio a la FIFA, que aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de violencia colectiva. Sin embargo, el organismo ya había abierto una investigación por un incidente de racismo ocurrido en el partido contra Cabo Verde, cuando una aficionada argentina insultó al influencer IShowSpeed, diciéndole en español que "fuera a llorar al zoológico". La FIFA condenó el hecho, afirmando que la Copa del Mundo es una celebración de la unidad y el respeto, y que no dará cabida a quienes socaven esos valores.

Con Argentina ya clasificada para enfrentar a Suiza en Kansas City, la comunidad futbolística espera ver si la FIFA tomará medidas correctivas o emitirá advertencias para evitar que la violencia y el racismo sigan manchando el torneo.

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