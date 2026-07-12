Argentina venció a Suiza y avanzó a semifinales del Mundial 2026

Argentina volvió a exhibir su carácter en los momentos decisivos y derrotó a Suiza por 3-1 en un encuentro vibrante por los cuartos de final del Mundial 2026.
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El equipo dirigido por Lionel Scaloni tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a través de Alexis Mac Allister. Sin embargo, el conjunto helvético reaccionó y logró igualar el marcador, llevando el partido a una definición cargada de tensión.
La solidez defensiva suiza y el desgaste físico obligaron a la Albiceleste a redoblar esfuerzos para mantener vivo el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022.
La jerarquía apareció en el alargue
La expulsión de Breel Embolo en el complemento condicionó a Suiza y abrió espacios que Argentina supo aprovechar en el tiempo suplementario. Julián Álvarez marcó el tanto del desequilibrio con una notable definición y, en el tramo final, Lautaro Martínez sentenció el resultado.
Con esta victoria, Argentina se instaló entre los cuatro mejores del torneo y afrontará una semifinal de alto voltaje ante Inglaterra.