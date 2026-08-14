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Deportes Liga de Quito | Rosario Central |

sin diferencias en ningunan cancha

Insólito: todos los partidos de octavos de final de la Libertadores terminaron igualados

Mirassol y Liga de Quito empataron a uno en Brasil, mientras que Rosario Central y Corinthians no se sacaron diferencias en Argentina.

Todos los partidos de Libertadores culminaron igualados.

Todos los partidos de Libertadores culminaron igualados.
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Un hecho insólito se dio en la Copa Libertadores, y es que finalizados los partidos de ida de los octavos de final, todos los partidos culminaron igualados y las revanchas de la próxima semana serán clave para conocer los equipos que jugarán los cuartos de final.

En el Estadio Municipal José María de Campos Maia, Mirassol y Liga de Quito igualaron a uno, en un partido que abrió Eduardo para los brasileros mientras que Michael Estrada puso la igualdad para los ecuatorianos. En Liga de Quito, Gian Franco Allala estuvo en el banco de suplentes.

Finalmente, Rosario Central y Corinthians igualaron sin goles en el Estadio Gigante de Arroyito, en un partido de alto voltaje. Facundo Mallo fue suplente en el equipo rosarino mientras que Pedro Milans tampoco vio minutos en el timao.

Así se juegan las revanchas de la Libertadores

Este será el cronograma para los octavos de final de la Libertadores

Martes 18 de agosto

  • 19:00 - Independiente Rivadavia vs Fluminense
  • 21:30 - Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata
  • 21:30 - Deportes Tolima vs Independiente del Valle

Miércoles 19 de agosto

  • 19:00 - Coquimbo Unido vs Platense
  • 19:00 - Cerro Porteño vs Palmeiras
  • 21:30 - Flamengo vs Cruzeiro

Jueves 20 de agosto

  • 19:00 - Liga de Quito vs Mirassol
  • 21:30 - Corinthians vs Rosario Central

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