Un hecho insólito se dio en la Copa Libertadores, y es que finalizados los partidos de ida de los octavos de final, todos los partidos culminaron igualados y las revanchas de la próxima semana serán clave para conocer los equipos que jugarán los cuartos de final.
sin diferencias en ningunan cancha
Insólito: todos los partidos de octavos de final de la Libertadores terminaron igualados
Mirassol y Liga de Quito empataron a uno en Brasil, mientras que Rosario Central y Corinthians no se sacaron diferencias en Argentina.