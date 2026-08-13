El invierno no da tregua: MetSul e INUMET pronostican frío persistente y tiempo inestable en todo el país

Las condiciones meteorológicas sobre el territorio uruguayo continúan marcadas por la presencia de masa de aire frío e inestable, asociada a cobertura nubosa persistente, bancos de niebla y precipitaciones de variada intensidad. De acuerdo con las proyecciones actualizadas de INUMET y Metsul , las temperaturas se mantendrán ajustadas al rango invernal habitual para el mes de agosto, con mínimas que descenderán hasta los 4°C y máximas que no superarán los 14°C a 15°C en el sur, mientras que el norte mantendrá valores ligeramente más templados.