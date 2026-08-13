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Sociedad MetSul | pronóstico | invierno

El invierno no da tregua: MetSul e INUMET pronostican frío persistente y tiempo inestable en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y la agencia de meteorología brasileña MetSul coinciden en un escenario de inestabilidad moderada, baja amplitud térmica y persistencia de nubosidad en la mayor parte del territorio nacional.

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 Gastón Britos / FocoUy
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Las condiciones meteorológicas sobre el territorio uruguayo continúan marcadas por la presencia de masa de aire frío e inestable, asociada a cobertura nubosa persistente, bancos de niebla y precipitaciones de variada intensidad. De acuerdo con las proyecciones actualizadas de INUMET y Metsul , las temperaturas se mantendrán ajustadas al rango invernal habitual para el mes de agosto, con mínimas que descenderán hasta los 4°C y máximas que no superarán los 14°C a 15°C en el sur, mientras que el norte mantendrá valores ligeramente más templados.

Pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET)

Según el reporte oficial de INUMET, el país presenta un patrón generalizado de cielo nuboso y cubierto:

  • Montevideo y Área Metropolitana: Prevalece el cielo cubierto con probabilidades de lluvias escasas o precipitaciones aisladas, acompañadas de vientos del sector sureste de 10 a 30 km/h y rachas que pueden alcanzar los 40 km/h. La temperatura mínima se ubica en el entorno de los 5°C y la máxima alcanzará los 11°C–12°C.

  • Zonas Sur y Suroeste: Mañanas frías con neblinas y humedad alta, seguidas de pasajes de precipitación e incremento temporal de rachas de viento del sureste de hasta 40-50 km/h.

  • Zonas Este y Centro: Presencia de abundante nubosidad, bancos de niebla matinales que reducen la visibilidad y ocurrencia de lluvias aisladas intermitentes.

  • Zona Norte: Mayor fluctuación térmica, con momentos de cielo parcialmente nuboso y baja probabilidad de precipitaciones escasas.

MetSul Meteorologia

La agencia meteorológica del sur de Brasil monitorea el avance de la inestabilidad en la cuenca del Río de la Plata y el Atlántico Sur. MetSul resalta que el flujo de humedad desde el océano mantiene elevados los índices de humedad relativa en toda la franja costera y sur uruguaya. Se prevé que la interacción entre pequeñas perturbaciones en niveles medios de la atmósfera y la circulación de vientos marítimos prolongue el patrón de días grisáceos con episodios de lloviznas o lluvia débil.

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