Nacional reflotó a Fonseca, cambia el sistema y rescindió con Carneiro

Maxi Falcón es otro de los nombres que maneja Nacional. Falcón quien viene jugando en la MLS en Miami, junto a Suárez y Messi, no sería tan sencilla su incorporación. Nacional sigue trabajando en estos temas que pretende definir en las próximas horas.

Reactivan el tema Fonseca

En las últimas surgió nuevamente el nombre de Nicolás Fonseca. El volante estuvo hace algunas semanas en carpeta de Nacional, después se enfrío y ahora vuelve al tapete.

El volante no pudo cerrar su fichaje en Europa y el grupo Pachuca quien también representa a Fonseca como a Medina, estaría estudiando si lo cede a préstamo al tricolor.

En 18 días Nacional se jueg mucho más que el clásico. Es una final y para eso necesita nuevos jugadores que cambien el aire del plantel.

Cambios para enfrentar a Racing

Mientras la dirigencia se mueve por incorporaciones, el técnico Jorge Bava trabaja para el partido del sábado ante Racing. El tricolor prepara cambios en nombres como en sistema táctico.

La idea de Bava es cambiar los laterales y pasar con una línea de tres. Saldrían del equipo Camilo Cándido y Emiliano Ancheta e ingresarían Nicolás Rodríguez y Benjamín Núñez. Vuelve el goleador Maximiliano Gómez y saldría Maxi Silvera. Esto quiere decir que Tiziano Correa se quedaría en el equipo titular.

Otro que tendría su oportunidad es Paolo Calione. El zaguero sería titular con Robel y el costarricense Calvo.

Así las cosas, el once sería con Alexis Martín Arias; Agustín Roel, Francisco Calvo y Paolo Calione; Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Benjamín Núñez; Agustín Dos Sontos o Santiago Silva; Maxi Gómez y Tiziano Correa.

Carneiro firmó la rescisión

Este miércoles Gonzalo Crneiro firmó la rescisión del contrato con Nacional. El delantero tiene chances de emigrar a Argentina o Paraguay, pero esperará unos días más para tomar una decisión. Según se supo, el acuerdo llegó después de que el futbolista firmara una cláusula en la cual si pretende jugar en Peñarol, tiene que pagarle 200.000 dólares al tricolor.