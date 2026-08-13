Nacional reflotó a Fonseca, cambia el sistema y rescindió con Carneiro

Es tan cambiante el fútbol y más en esta época con el período de pases abierto. Como decíamos ayer, el colombiano Edwuin Cetré esta casi lista su llegada a Nacional. Estudiantes de La Plata aceptó los términos que le ofreció Nacional y solo resta el visto bueno del futbolista y sus representantes.
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La llegada de Alan Medina estaría totalmente descartada en este período de pases. El jugador pertenece al Grupo Pachuca y los mexicanos no aceptan un préstamo lo cual trancó la negociación.
Gabriel Neves tampoco estaría lejos, ya que Estudiantes lo daría a préstamo para que tome un "aire nuevo". El Pincha ve con buenos ojos su salida para bajar el presupuesto. Los hinchas de Estudiantes no están conformes con las últimas actuaciones de Neves y esto haría un poco más fácil la salida del ex tricolor.
Maxi Falcón es otro de los nombres que maneja Nacional. Falcón quien viene jugando en la MLS en Miami, junto a Suárez y Messi, no sería tan sencilla su incorporación. Nacional sigue trabajando en estos temas que pretende definir en las próximas horas.
Reactivan el tema Fonseca
En las últimas surgió nuevamente el nombre de Nicolás Fonseca. El volante estuvo hace algunas semanas en carpeta de Nacional, después se enfrío y ahora vuelve al tapete.
El volante no pudo cerrar su fichaje en Europa y el grupo Pachuca quien también representa a Fonseca como a Medina, estaría estudiando si lo cede a préstamo al tricolor.
En 18 días Nacional se jueg mucho más que el clásico. Es una final y para eso necesita nuevos jugadores que cambien el aire del plantel.
Cambios para enfrentar a Racing
Mientras la dirigencia se mueve por incorporaciones, el técnico Jorge Bava trabaja para el partido del sábado ante Racing. El tricolor prepara cambios en nombres como en sistema táctico.
La idea de Bava es cambiar los laterales y pasar con una línea de tres. Saldrían del equipo Camilo Cándido y Emiliano Ancheta e ingresarían Nicolás Rodríguez y Benjamín Núñez. Vuelve el goleador Maximiliano Gómez y saldría Maxi Silvera. Esto quiere decir que Tiziano Correa se quedaría en el equipo titular.
Otro que tendría su oportunidad es Paolo Calione. El zaguero sería titular con Robel y el costarricense Calvo.
Así las cosas, el once sería con Alexis Martín Arias; Agustín Roel, Francisco Calvo y Paolo Calione; Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Benjamín Núñez; Agustín Dos Sontos o Santiago Silva; Maxi Gómez y Tiziano Correa.
Carneiro firmó la rescisión
Este miércoles Gonzalo Crneiro firmó la rescisión del contrato con Nacional. El delantero tiene chances de emigrar a Argentina o Paraguay, pero esperará unos días más para tomar una decisión. Según se supo, el acuerdo llegó después de que el futbolista firmara una cláusula en la cual si pretende jugar en Peñarol, tiene que pagarle 200.000 dólares al tricolor.