Jose María Giménez: su temporada sin lesiones y la "esencia perdida" de las Eliminatorias

Consultado sobre el regreso de Lucas Torreira a la convocatoria, Giménez destacó que "laburó mucho para estar de nuevo acá y laburó mucho para conseguirlo", y reveló que le alegró "un montón" la noticia.

Su temporada y las lesiones

“Gracias a Dios no tuve lesiones, que es el objetivo primordial que uno se plantea al inicio de la temporada. Vengo con ritmo y me siento bien. Trataré de aportar desde donde me toque para lograr el objetivo, que es clasificar al Mundial”, valoró el capitán uruguayo.

Giménez reveló que le ofrecieron descansar unos días antes de comenzar los entrenamientos oficiales, pero decidió incorporarse de inmediato. “Uno prioriza el estado físico, porque después de acá me tengo que ir a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. Me hace bien seguir entrenando, entonces cuando se me planteó la posibilidad de venir antes, no tuve problemas”, contó.