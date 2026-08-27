Juvenil surgido en Nacional, fue presentado en el Atlético Madrid

El futbolista de 20 años, que realizó inferiores en Nacional antes de dar su paso al fútbol europeo, Thiago Helguera, se transformó en nuevo jugador del Atlético Madrid. El mediocampista no jugará en el equipo principal colchonero, sino que será parte del equipo filial.
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Helguera, cuya ficha le pertenece al SC Braga de Portugal, jugó la pasada temporada en el CD Mirandés donde disputó 35 encuentros oficiales. El acuerdo entre el equipo portugués y el Atlético Madrid es un préstamo hasta el final de la presente temporada.
“Estoy muy feliz y vengo a dar lo mejor de mí. Hay que pensar partido a partido y hacer lo que me pida el míster para ayudar al equipo”, sostuvo el futbolista al ser presentado de manera oficial en el Atlético Madrid.