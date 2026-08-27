Nacional debuta en la Copa AUF Uruguay y Martirena sería titular en el clásico

El equipo para enfrentar a El Pionero está confirmado con Alexis Martin en el arco. Luciano Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera y Camilo Cándido; Luciano González, Santiago Silva, Tomás Veron Lupi, Rubén Botta, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Silvera.

Llega Martínez y se suma al plantel

Este jueves Nacional espera el arribo a Montevideo y su última incorporación, Alejandro Martínez. Se solucionó la salida del colombiano Jhon Guzmán y el extremo argentino llega cedido hasta fin de año.

Mientras que Gasón Martirena es casi un hecho que estará en el clásico, aún no se sabe si Martínez integrará el plantel para el clásico. Si bien viene en buen estado físico, jugó poco en el último tiempo y luego de que el entrenador lo vea estos días en los entrenamientos tomará una decisión al respecto.

En el caso de Martirena, ni bien arribó al bolso varios dirigentes declararon públicamente que su llegada está asociada a la búsqueda de carácter para las instancias decisivas.

Por su experiencia internacional y la personalidad que tiene, es probable que esté de arranque en un partido que se suele disputar más de lo que se juega. El su parte el jugador tuvo recién ayer su primer práctica a la par del grupo y está claro que tendrá su debut en un clásico, aunque resta saber en que posición jugará el lateral derecho de 26 años.

En cada partido decisivo que jugó en Racing, Martirena ocupó el rol de carrilero por derecha o cuarto volante, por general con una línea de tres por detrás.

Difícil que Nacional juegue con tres defensores, pero sí con cuatro y seguramente cuatro volantes y Martirena puede ser uno de ellos.