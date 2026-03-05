Juventud de Las Piedras quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, campeonato en el que está a tan sólo dos partidos de poder jugar la fase de grupos. Esta noche jugará el partido de ida de la tercera fase previa ante Independiente de Medellín.
noche de libertadores
Juventud de Las Piedras ante el DIM buscando seguir haciendo historia
El encuentro por la tercera fase de la Copa Libertadores, será esta noche en el Gran Parque Central a partir de las 21:30 horas con arbitraje de Augusto Méndez.