Deportes Juventud de Las Piedras | DIM | Independiente Medellín

noche de libertadores

Juventud de Las Piedras ante el DIM buscando seguir haciendo historia

El encuentro por la tercera fase de la Copa Libertadores, será esta noche en el Gran Parque Central a partir de las 21:30 horas con arbitraje de Augusto Méndez.

Juventud de Las Piedras por la Libertadores.

 Gastón Britos / FocoUy
Juventud de Las Piedras quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, campeonato en el que está a tan sólo dos partidos de poder jugar la fase de grupos. Esta noche jugará el partido de ida de la tercera fase previa ante Independiente de Medellín.

El partido entre pedrenses y cafeteros, tendrá lugar en el Gran Parque Central a partir de las 21:30 horas, y contará con el arbitraje de Augusto Méndez, quien estará asistido por Michael Orue, Jesús Sánches y Kevon Ortega. En el VAR, estarán Joel Alarcón y Alberth Alarcón, todos de Perú.

Juventud de Las Piedras llegó a esta instancia luego de haber pasado dos fases, primero ante Universidad Católica de Ecuador (a quien venció por penales) y luego ante Guaraní de Paraguay, derrotandolo por la mínima con un gol en la hora.

Por el lado de Independiente de Medellín, comenzó la Libertadores en la segunda fase, en dónde eliminó a Liverpool con un global de 2 a 1, resultado que obtuvo en Montevideo y luego pudo sostener en Colombia.

Posibles alineaciones de Juventud de Las Piedras y el DIM

Para esta noche, el equipo comandado por el argentino Sebastián Méndez, jugaría de la siguiente manera: Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Leonel Roldan, Rodrigo Chagas; Agustín Alaníz, Ramiro Peralta, Renzo Sánchez; y Bruno Larregui.

Por otro lado, el DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, saldría a la cancha con Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno; John Montaño y Francisco Fydriszewki.

